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大蒜价格再遇“过山车” 任性的“蒜盘”咋稳住？

2020年06月23日07:58  来源：经济参考报
 

　　价格相比去年暴跌约70%，一些产区甚至出现“5斤9.9元包邮”，“蒜你贱”行情在今年再次上演。

　　大蒜价格暴涨暴跌，近年来还在持续。蒜价2018年跌到近几年谷底后，2019年强势增长，给种植户带来可观效益。然而，盲目跟风扩种和突如其来的新冠肺炎疫情，让今年的蒜价再度大跳水。蒜价坐上过山车，让老百姓直呼“太任性”，涨一年跌一年，去年赚今年赔，价格怪圈到底如何破？《经济参考报》记者日前来到“大蒜之乡”山东省金乡县进行了调查。

　　蒜农一年白忙活 部分蒜商本赔光

　　金乡是全国主要的大蒜主产区之一，素有“世界大蒜看中国，中国大蒜看金乡”之称，是引领全国大蒜价格走势的风向标。在金乡，每个蒜农心里都有一本成本账。细细算来，今年的“蒜”盘挺难打，因为收购价太低了。

　　鸡黍镇杜河村村民武真种了六亩大蒜，5月大蒜收获后，留了3000斤做蒜种，其余约一万斤全部卖掉了。

　　“今年亩产约2000斤，每斤收购价1.5元上下，每亩地收入约3000元。”武真接着又给记者算了算成本：一亩地需蒜种400多斤，按去年价格算得近2000元，再加上化肥600元，农药、灌溉、地膜等300元，就奔3000元去了。

　　去年蒜价高，蒜种成本自然就比其他年份高出一大截。武真说，这还不算人工费，从种到收都是自己干，要是雇人一亩地还得1000多元。

　　不少蒜农也发现，今年收蒜，雇不起人了。纯从成本收益看，不算人工成本收支基本持平，“白忙活”一年。如果算上自己的劳动付出，还要“倒贴”几千元。

　　“去年的收购价一斤4元多，刨除成本一亩地还有几千元利润。”在金乡大蒜国际交易市场里的一家商贸公司，马庙镇南陈楼村妇女刘云一边熟练地剪着蒜杆，一边对记者叹气，“今年只卖到1.2元一斤，没挣着钱不说还赔了不少，所以才到这里打零工，找补一下。”

　　相比于蒜农，最先遭受蒜价下跌冲击且损失更为惨重的是一部分大蒜储存商，也就是常说的蒜商。金乡县大蒜产业信息协会秘书长张宏波说，每年5月是新蒜上市的时间，老百姓到这个时候才知道是赚是赔，在此之前，从上一年9月一直到来年4月销售的都是储存商存在冷库的蒜。

　　张宏波说，去年行情好，不少新手储存商觉得有利可图，没有分析背后的市场供需关系而盲目入局，少则投上几百万元，多则几千万元，以一斤4元多的价格买进后储存进冷库。由于当时蒜价处于高位，所需资金量大，他们就借用了金融机构或冷库方的配资。结果没想到，价格一直回落，没给他们盈利的机会，连本钱也赔掉了。

　　到了今年5月，新蒜集中上市，交易价格直线下滑。相关监测数据显示，5月底最低曾跌至0.85元/斤，目前维持在1.3元/斤上下。“储存商跟配资方按1：1出资，蒜价跌破他们成本价的一半时，配资方也跟着赔钱，出现了穿仓现象。”张宏波说。

　　盲目扩种叠加疫情影响致蒜价大跌

　　记者采访得知，蒜价由市场供求关系决定，今年价格便宜，主要原因是老百姓盲目扩种造成供需失衡。

　　张宏波说，种植面积增减情况直接影响蒜价走势。“去年蒜价之所以高，是因为前年蒜价低导致蒜农弃种，种植面积大幅缩减。看到去年蒜价涨上来了，老百姓种植的积极性又高了，所以今年的种植面积又增长了不少。”

　　金乡大蒜国际交易市场的数据印证了这一说法：2018年全国大蒜种植面积为829万亩，2019年缩减至598.2万亩，2020年又增至733.06万亩。

　　“而且今年是个丰收年，种植户普遍增产，总供应量上去了，但市场需求相对固定，价格必然下跌。”张宏波说，毕竟大蒜只是老百姓餐桌上的调味品，价格高了少买，价格低了也不会多买，受损失的还是种植户。

　　此外，新冠肺炎疫情抑制了市场需求，对蒜价下跌起到推波助澜的作用。金乡县商务局办公室主任孙海瑞说，金乡是国内大蒜的主要出口地，正常情况下，每个月出口大蒜10多万吨，国内每个月的大蒜消耗量也在10万吨左右，这意味着形势严峻时每个月20多万吨大蒜流通交易陷入停滞。

　　金乡县发展和改革局分析，疫情暴发的前期，近两个月时间内大蒜国内运输较为不畅，出口加工困难，市场需求大幅下滑，导致新蒜上市时大蒜整体库存相对较大，供应过剩，价格走低。

　　部分蒜商的非理性投资也是短期影响蒜价的重要因素。常年在金乡从事大蒜收储生意的邹惠明避开了今年的价格暴跌，他在分析市场基本面后发现价格下跌风险，抽身离场。“市场上不排除有短期投机行为，但还是以本分做生意的人为主。蒜价暴涨暴跌都不是好事，希望政府科学引导种植，同时规范大蒜交易市场秩序，营造健康的市场环境。”他说。

　　科学引导 稳住“蒜盘”

　　业内人士认为，从长远看，要打破蒜价涨跌怪圈，应在更大范围内进行科学规划种植，防止盲目扩种或弃种。

　　经过40多年发展，金乡大蒜常年稳定在60万亩左右，不会随着蒜价波动而明显增减。当地干部说，如果其他主产区也能稳住种植面积，引导农民合理种植，那么整个大“蒜盘”稳住了，蒜价波动就难以“任性”。

　　据了解，金乡大蒜的种植面积能够保持稳定，既与当地农户常年养成的种植习惯有关，大蒜价格保险也起到关键作用。自2015年起，金乡推行大蒜目标价格保险，以每年种植大蒜的盈亏点为目标价格，今年定为1.73元/斤，保险公司对跌幅部分进行赔付，让农户保住本，吃下“定心丸”。

　　金乡县发展和改革局副局长宋祥磊说，2015年至2019年共赔付农户4.48亿元。今年保费126元/亩，政府补贴六成，蒜农一亩地仅需自付50.4元。今年全县投保40多万亩，占比近七成。

　　“有大蒜价格保险兜底就不怕了，价格要是不够本钱，人家赔给咱。”武真说，今年这行情赔付的概率比较大，2018年蒜价比今年还低，一亩地获赔882.4元。

　　另外，金乡农民虽然常年种植大蒜，但种蒜早已不是唯一的经济来源，政府部门引导他们融入种植、收储、加工、销售等大蒜产业链各环节，催生亦农亦工亦商的“三栖”经营者。

　　金乡蒜农不再有农闲之说，一年四季围着大蒜转，即使种蒜赔了钱，也有其他增收的门路。“我和媳妇到附近的大蒜加工厂或者冷库打工，每人每天能挣200元左右。种蒜赔点、挣点总体影响不大。”武真说。

　　蒜价一头连着供应端，一头连着消费端。业内人士认为，平抑蒜价巨幅波动，不仅要稳定大蒜种植面积，还应下功夫拓展大蒜需求。

　　金乡县宏万年食品有限公司专注于大蒜深加工，目前已形成四大类产品，其中主推的黑蒜具有较高的附加值，一头黑蒜的售价超过一斤鲜蒜。公司总经理助理张本驰说，拉长大蒜产业链条，鼓励发展大蒜深加工，既增加大蒜的消耗量，又提高大蒜的附加值，大蒜产品价格上去了，收购价自然水涨船高，种植户利益也就得到了保障。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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