赴三亚旅游购物升温 游客期盼10万元免税额度尽快落地

游客在三亚海棠湾免税购物中心购物 赵琳/摄

30多度的高温抵挡不住游客到海南三亚旅游购物的热情。6月21日，三亚海棠湾免税购物中心游人如织，人声鼎沸，一些国际知名化妆品的打折促销活动更是吸引顾客排起长龙。

在国内疫情防控常态化的背景下，随着《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《方案》）的发布，三亚旅游业升温迹象明显。据携程日前发布的《端午小长假旅游市场展望报告》显示，三亚旅游业在6月1日至14日整体增长超过20%。此外，在携程端午节期间的预订数据中，三亚也在全国城市排名中名列前茅。

《证券日报》记者日前来到三亚，亲身感受到了复苏明显的三亚旅游业。

疫情防控丝毫不松懈

目前，深圳直飞三亚的航班共有6个班次，《证券日报》记者于6月19日下午乘坐深圳航空的航班飞抵三亚。

“这趟航班是波音737-800型，一共可以容纳168位乘客，除了最后几排20多个空位外，其他都已经坐满了。”深圳航空一位姓杨的空乘告诉记者，“进入4月份以来，这趟航班乘客就一直比较多，特别是周末，没多少空位。”记者在航班管家App上看到，当天该趟航班的客座率已超过86%。而根据订票信息，端午节假期前的6月24日，该次航班的客座率甚至已达97%。

从记者此次乘坐的航班来看，乘客中前往三亚旅游度假的不在少数，不少更是携家人孩子一起周末度假。有同航班的乘客告诉《证券日报》记者，“端午假期的票价基本都是全价，所以提前一周和家人一起过来玩，也正好错开人流高峰期。”

虽然三亚游客颇多，但疫情防控却丝毫没有松懈。机场工作人员对记者表示：“凡进出港的旅客都需要提前申领‘海南健康码’，只有显示绿码的才能通行。”记者也在查验绿码和测量体温后，才得以顺利通行。

6月份的三亚气温已超30度，刚出机场便有一股热浪扑面而来。专车司机刘师傅告诉《证券日报》记者，这已经是他今天的第5单了。“疫情前平均每天能接到七八单，虽然现在达不到疫情前的水平，但是已经在慢慢恢复了。现在天气太热，景点的人不算多，但酒店和免税店的人不少。”刘师傅表示。

政策助力旅游业复苏

旅游业是海南省的支柱产业，受疫情影响曾一度陷入停摆状态。2月底，三亚旅游景区开始逐渐恢复营业。天涯海角等知名景区为了刺激旅游消费，还制定了面向全国医护人员、海南本地居民的免门票或专享门票、旅游项目优惠等政策。3月22日，海南省出台了《海南省旅游业疫后重振计划——振兴旅游业三十条行动措施（2020-2021年）》等政策。

在一系列政策的指导和推动下，海南旅游业迎来复苏。据美团研究院“生活服务消费复苏指数”显示，截至5月底，海南省旅游商户复工率和消费复苏率已分别达到96.7％和59.3％，其中三亚旅游消费复苏率达55.5%。

《证券日报》记者在海棠湾的某网红酒店大堂内看到，虽然不是办理入住的高峰时间，但仍要排队。工作人员告诉记者：“酒店一共有1300多间房，基本上满房。端午还有房间可订，不过价格会比现在贵。”另一家距离三亚海棠湾免税购物中心较近的五星级酒店的工作人员也对记者表示：“酒店一共有440多个房间，入住率超过九成，周末基本上都是满房。”

中国国旅销售业务员小陈告诉《证券日报》记者：“5月份三亚的一些热门酒店还有一些机酒的特价套餐，以及三天两晚、四天三晚的套餐，但从6月开始价格都有一定幅度的上涨。从目前的情况来看，暑假的价格可能还会再高一点。”

免税额度助力“买买买”

6月1日发布的《方案》明确，将海南离岛旅客每人每年累计免税购物限额由3万元提高至10万元。此举引爆了游客的购物热情，虽然目前该政策还未正式施行，但前来购买免税品的游客已络绎不绝。

《证券日报》记者分别于6月20日晚间和6月21日中午前往三亚海棠湾免税购物中心，客流量都比较大，特别是一些国际知名品牌，由于推出了相应的优惠折扣，顾客较多，有的门店甚至需要排队限流进入。

来自广州的游客李女士对《证券日报》记者表示：“以前都是去国外旅游的时候顺便把护肤品和化妆品买了，今年因为疫情原因出不去，三亚这里的免税品价格很实惠，所以特地抽时间过来，旅游购物一举两得。”

正在排队买单的王女士则对记者表示：“3万元的额度太少了，而且还有件数的限制，希望将额度提升至10万元的政策早点落地，这样就可以放心大胆的买买买了。”

据了解，《方案》发布前，凡年满16周岁的离岛旅客年累计购物金额不超过人民币3万元，但每人每次购买免税品按照不同类别不得超出相应数量，如化妆品12件、香水8件、首饰6件、配饰4件等。因此，也有不少顾客需要在不同品类和价格之间计算和纠结。而随着《方案》将离岛免税额度提升到10万元，旅客的购物规划将会更加从容。

三亚市旅文局副局长王菲菲此前表示：“这次调整意义重大，同时也是自2011年实施离岛免税政策以来又一具有里程碑意义的大事，将进一步方便旅客购物和满足不同消费者的购物需求。”

中国（深圳）综合开发研究院新经济研究所执行所长周顺波在接受《证券日报》记者时表示：“此次《方案》对海南来说，至少构成三大实质性利好。一是吸引国内‘海淘族’到海南买买买，带动更多游客聚集；二是吸引跨境电商聚集，海南保税直邮会快速发展；三是吸引跨境供应链服务企业以海南为枢纽，买全球卖全球。我们期待相关政策的最终落地。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)