LPR连续2个月"按兵不动" 专家:不改实际贷款利率下行势头

原标题：LPR报价 连续2个月“按兵不动”

本报记者 刘 琪

6月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了最新贷款市场报价利率(LPR)，1年期和5年期以上LPR分别为3.85%、4.65%，均与上月持平。同时，此次LPR报价维持不变，也是LPR改革以来，第二次出现连续两个月LPR报价未下调的情况。

对于本月LPR报价的“按兵不动”，市场早有预期。从去年8月份LPR改革以来的调整规律来看，中期借贷便利（MLF）操作利率是LPR报价的主要参考基准，LPR报价与MLF利率往往联动调整。而央行在6月15日开展MLF操作时利率未下调，就已提前预示了本月LPR报价大概率不会进一步下降。

民生银行首席研究员温彬在接受《证券日报》记者采访时分析道，从央行流动性调控基调上看，本月央行货币政策的使用相对谨慎。此外，目前央行加强了对资金空转套利行为的规范和治理，货币政策偏向于灵活调节，政策工具的使用更加谨慎，市场的宽松预期有所收敛。

“从市场流动性上看，6月份适逢跨季末、跨半年时点，叠加缴税、债券发行等因素影响，市场流动性边际收紧，短端资金利率上行，隔夜Shibor回升至2.1%以上，长端十年期国债收益率较上月末上升近20个基点，资金价格的整体上行对LPR下行形成一定牵制。”温彬补充道，从银行的负债结构上看，对央行的负债不到银行总负债的4%，而存款占银行总负债的比重超过60%，意味着存款成本在银行负债成本中起决定性作用。银行资金成本的居高不下制约了点差的压降空间，导致降低LPR的动力相对有限。

值得关注的是，6月17日召开的国常会提出，抓住合理让利这个关键，保市场主体，稳住经济基本盘。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

“6月份LPR报价不变，并不意味着实际贷款利率也将保持不动。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，实际上，银行还可能根据信贷政策、客户资质等原因，在新发放贷款中下调实际利率，即在LPR的基础上调整加减点。1年期LPR降息连续两个月暂停，并不会实质性改变企业实际贷款利率下行势头，今年银行让利实体经济的过程会持续推进。

在易居研究院智库中心研究总监严跃进看来，6月17日国常会的表述为今年下半年的货币金融政策定了基调。他在接受《证券日报》记者采访时预计，下半年LPR利率有进一步下调的空间，这有助于带动房贷利率的下调。结合新盘供应增加、房企积极降价促销等因素，住房交易有望进一步活跃。

王青判断，今年在金融系统加大对实体经济让利的同时，以宽货币推动宽信用仍是货币政策的主要传导路径，下半年政策性降息、降准过程有望持续推进。

(责编：李都也(实习生)、李栋)