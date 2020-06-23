端午小长假能出去玩吗？多地限流预约 热门景点出炉

中新经纬客户端6月23日电 (董湘依)马上就要迎接端午小长假，你做好准备了吗？受新增病例影响，在北京地区的人们可能要“煎熬”一些，不过，其他地区的人们也要做到出游、防疫“两不误”。

根据国务院办公厅通知精神，今年端午节放假时间为6月25日至27日。今年端午小长假有哪些新特点？哪些地方是出游热门目的地？出京旅游有何规定？旅途中如何做好防护？中新经纬客户端为您梳理。

90后成出游主力 热门景区出炉

6月11日以来，北京连续出现新增疫情，应急响应等级调整至二级，疫情防控形势严峻复杂。不少此前计划小长假外出的人们被迫放弃了计划。

端午大家还愿意出门吗？哪些出游方式是主流？飞猪报告显示，今年端午除京津冀地区外，全国各地周边游需求较高，整体出游人次已恢复到去年六成，京津冀地区约恢复到去年四成左右。由于假期天数短，整体出游积极性不及五一。

携程发布的《端午小长假旅游市场展望报告》指出，除北京等特殊地区外，端午小长假期间人们的出行、休闲需求依然存在，旅游市场的复苏基本面仍在。但相比前一阶段，人们的出行决策显然更加谨慎。

其中，上海、广州、深圳、成都、杭州、重庆、南京、西安在最热出发地与最热目的地中皆名列前茅。三亚—上海、成都—上海、上海—重庆、上海—三亚、上海—成都是端午期间最热门的航线。

火车票的预定数据显示，深圳—广州、上海—杭州、上海—南京、深圳—长沙、深圳—汕头、重庆—成都的预定热度排名最前。

此外，飞猪报告显示，端午出游积极的前十大城市分别为：上海、杭州、南京、广州、长沙、深圳、成都、三亚、重庆、厦门。

热门景区方面，携程报告显示，上海迪士尼度假区、珠海长隆海洋王国、中华恐龙园、上海海昌海洋公园、茶卡盐湖等高品质景区，是今年端午小长假期间游客们喜爱的热门景区。

按捺不住放飞心情的“后浪”们是端午出游主力军。携程报告称，从年龄层看，总体出游人群中，90后、00后用户占比达到了60%；在火车票的预定中，90后、00后占比超过了7成；在机票预订中，90后、00后占比也接近了一半。

高速不免费，去程返程何时拥堵？

今年端午节假期，高速公路不实行免费通行政策。根据高德地图发布的端午出行预测，从全国范围来看，受节前通勤晚高峰及提前出行的影响，预计6月24日(端午前一天)全国高速拥堵程度较高，返程6月27日高速拥堵程度较高。

去程方面，预计6月24日17时至21时全国高速拥堵程度较高，峰值预计出现在18时至19时，次日，6月25日9时至12时高速交通压力较大。返程方面，预计6月27日为返程拥堵高峰，15时至18时高速交通压力较大，建议错峰出行。

拥堵路段方面，高德地图预测，6月24日全国出程易拥堵缓行的高速主要有：G15沈海高速深圳段(排榜立交-水荷立交)，白天拥堵延时指数达6.6，平均速度约为12km/h，其次为G15沈海高速、G1522常台高速苏州段，S31龙大高速深圳段。

来源：高德地图端午出行预测

端午期间，预计全国出程6月25日易拥堵缓行的高速主要有G1522常台高速苏州段(董浜南枢纽-董浜枢纽)，其次是G15沈海高速深圳段，以及G2京沪高速天津、沧州段。

预计6月27日易拥堵缓行的高速主要是G15沈海高速深圳段(坑梓收费站-水荷立交以北)，其次是G2京沪高速扬州段，G15沈海高速南通段等。

来源：高德地图端午出行预测

“无预约不出游” 景区继续限流

多地要求，赴景区旅游前不仅要提前做好线上预约，还要注意分时错峰出行，做好个人防护，配合景区、公共文化服务场馆的防疫工作。

6月21日，河北省文化和旅游厅正式启用文旅分时预约平台，推行门票预约管理制度，引导游客提早预约、错峰旅游。

山西省文化和旅游厅提示，广大游客要形成“无预约不出游”的习惯，出行前要提前与服务商了解疫情期间提供的服务项目和要求。

广东省文化和旅游厅要求，坚持有序开放和预约限流，认真落实演出场所、互联网上网服务场所、娱乐场所、旅游景区、星级饭店、旅行社等疫情防控措施。

上海A级景区实行分时预约、限流、错峰入园，除了各大景区公号及在线旅游网站购票预约外，游客还可通过“游上海”APP沪游码小程序进行场馆分时预约，提前查看人流和规划行程。

6月17日，北京市公园管理中心发布公告指出，市属11家公园及中国园林博物馆严格落实疫情防控要求，已暂时关闭景区中的室内展室及展览，游客限流比例已经下调至30%，将继续实行分时段预约购票入园，做好远端疏导及动态调控。游客入园时须随身携带口罩，科学佩戴，配合做好体温检测，出示北京健康宝绿码，保持1米以上社交距离。

能出京吗？“京内游”可以吗？

6月11日0时至6月21日24时，北京累计报告本地确诊病例236例。在疫情形势下，出京面临重重“关卡”。

北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏18日在发布会上表示，严禁3类涉疫风险人员出京：一是全市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者和有发热症状人员。二是5月30日以来进出新发地批发市场和与市场工作人员有过密切接触的人员。三是中高风险街乡镇人员。全市其他人员原则上坚持“非必要不出京”，确需离京的，须持7日内核酸检测阴性证明。

民航、铁路、公路对出京亦严格要求，市民离京须持7日内核酸检测阴性证明。此前首都机场、大兴机场就宣布已经开始实行此项防疫要求，所有离京旅客，必须持有“7日内核酸检测阴性证明”，工作人员将现场查验。

目前，全国多地重申中高风险区隔离政策，包括哈尔滨、大庆、兰州、乌鲁木齐、天津、石家庄、唐山、太原、呼和浩特、包头、南京、杭州、上海、合肥、福州、厦门、山东、郑州、长沙、重庆等城市明确，需对来自北京的人员进行隔离。

“京内游”可以吗？根据规定，中高风险地区的市民可能无缘了。据北京晚报报道 ，古北水镇、十渡风景名胜区、延庆百里山水画廊、北京野生动物园等京郊游重点景区向本市低风险地区游客正常开放。游客在出行前需要提前预约购票，确保14天内未到过中高风险地区，并在入园时出示身份证、北京健康宝“绿码”，部分景区还要求游客出示国务院客户端小程序的行程卡。

如何做好防护？

在外旅游免不了聚集就餐，景区扎堆也容易有感染风险，如何做好防护？

6月18日，国家卫健委印发《低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南(修订版)》指出，外出时，随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在人员密集或通风不良的公共场所、乘坐公共交通工具或与其他人近距离接触时佩戴。

该指南强调，在娱乐、休闲等活动场所，人员接触时尽量保持1米以上社交距离。餐饮场所，分散错峰就餐，减少人员聚集。在人员流动性较大、相对密闭的公共场所以及公共交通工具，做好个人防护，佩戴口罩。

河北省疾控中心提示，人们外出活动需要注意，尽量避免乘坐公共交通工具，必须乘坐公共交通工具时，应保持1米以上社交距离，或佩戴一次性使用医用口罩，服从、配合公交运输单位疫情流行期间采取的各项措施；尽可能减少触碰公共交通工具上的公用物品；接触可能被污染的物品后，必须洗手，或用手消毒剂消毒；在彻底清洁双手之前不要触碰口、眼、鼻。

北京市疾控中心副主任庞星火表示，要勤洗手，尤其是就餐前、如厕后、离开医院和外出归来，接触可能被污染的物品后，要及时用香皂或洗手液和流动水洗手，或用手消毒剂消毒。坚持非必要不聚餐、不聚会、不聚集。尽量避免去人群密集场所。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)