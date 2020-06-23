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“海外单车热”下的自行车企业：配件供应跟不上订单

2020年06月23日08:10  来源：工人日报
 

　　“海外单车热”下的自行车生产企业：

　　去配件厂“盯着”，直到“货到为止”

　　阅读提示

　　随着欧美国家不断出现自行车抢购热潮，越来越多人选择以电动自行车替代公共交通出行，国产自行车企业海外订单纷至沓来，出口量大涨，自行车及相关产品开始迎来新风口。

　　“风口终于吹到我们了。”看到纷至沓来的订单，浙江九色鹿车业有限公司总经理王伟东长舒一口气。而在4月份时，王伟东刚刚经历了创业20多年来首次“没有新订单，全厂休整”的困境。

　　“逆转”来得如此之快，让九色鹿这样的电动自行车出口企业在一月之间经历了“冰火两重天”。

　　据阿里巴巴旗下跨境电商平台速卖通数据显示，5月西班牙市场自行车销售额同比增长超过22倍，意大利、英国也都增长了4倍左右，俄罗斯5月份自行车的销量更是达到了去年同期的60倍。

　　随着欧美国家不断出现自行车抢购热潮，国产自行车企业海外订单纷至沓来，出口量大涨，自行车及相关产品开始迎来新风口，国内自行车生产企业能否抓住这一机遇呢？

　　组织员工培训，改造设备赶订单

　　“再给我发一个柜的货。不，一个柜不够，再追加两个柜。”

　　“什么，来不及做，那要等多久？”

　　“实在不行，先给我发60台电动自行车也好。”

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　　王伟东给记者展示了他与美国客户的聊天记录。整个沟通过程，美国客户的急迫心情仿佛就要溢出手机。“这个客户在亚马逊上每天能卖30～40台电动自行车，但因为前期全球供应链中断，他已经卖断货了。”王伟东说。

　　这几天，欧洲疯抢中国自行车的话题一度登上了微博热搜。随着欧洲疫情缓和，各国开始逐步“解封”。为了降低乘坐公共交通带来的感染风险，各国纷纷为民众提供出行补贴，提倡绿色出行。受此影响，中国自行车和电动自行车对欧出口量暴涨。另外，美国也出现了一些店铺卖光库存、制造商供应不足等问题。

　　“虽然没有暴涨20多倍那么夸张，但订单同比增长两三倍还是有的。”浙江泰金车业有限公司负责人杨群宝告诉记者，今年泰金车业生产的休闲类电动自行车在欧美市场卖得不错。

　　然而，就在一个月前的4月份，电动自行车出口还是另外一番景象。

　　“当时因为没有接到新订单，我们休整了两个星期。”王伟东告诉记者，这种情况是他1999年创业以来第一次遇到。

　　没有订单的日子非常煎熬，幸好，这样的日子持续时间不长。5月初，九色鹿原先的客户开始陆续下单。“我们的一个意大利客户，5月初下单后，5月中旬又追加了5个货柜。前两天，巴西客户也下了订单。这样一来，我们上半年的订单超过了往年。”王伟东说，他没有浪费休整的两个星期，而是组织员工培训、规范内部管理、进行设备改造，提高了生产效率。

　　订单来了，配件供应却跟不上

　　订单纷至沓来，但王伟东并没有收获满满的喜悦，其中原因便是很多配件的供应跟不上。

　　“一台电动自行车大概有100多个零部件，只要有一个供应跟不上，就会影响我们订单交付的进度。”王伟东告诉记者，这个阶段国外客户下的往往是急单，基本上都是计划外的，加上巨大的订单量集中涌向中国自行车、电动自行车相关产业链，部分配件的供货能力遭受巨大的考验。

　　“例如车架原先供货周期大概是一个半月，现在需要3个月以上，我们前两天下的车架订单，到货时间已经要8月20日左右。”王伟东说，为了尽快“搞到”配件，他不得不派出3个采购人员，去配件厂“盯着”，直到“货到为止”。

　　2017年开始，泰金车业投资1500万元，建立了国内最齐全的铝合金车架流水生产线，并且配备了齐全的环保设备和检测设备。“今年，我们的车架一直供不应求，现在订单都已经排到8月份以后了。”杨群宝说。

　　有分析认为，中国拥有从零部件到组装整车的完整产业链，中国出口的自行车占世界市场份额70%以上，因此只要有市场需求，中国的自行车等产品可以源源不断地供应海外。目前意大利、法国、德国等国家纷纷推出出行补贴，或出台鼓励绿色出行的政策，这些国家本身就是自行车消费大国，因此自行车的需求不仅是短时间内的爆发，更可能形成一股中长期的消费趋势。

　　但是，中国电动自行车的海外之旅并不是一帆风顺。去年，欧盟宣布，对从中国进口的电动自行车实施五年反倾销和反补贴关税。而且，国内部分电动自行车企业由于不注重研发，经营基本靠跟风，没有下沉打牢基础，因此发展随风摆、缺乏自主性，企业没有足够的抗风险能力。

　　需求集中释放后可能出现萎缩

　　有业内人士认为，自行车产品出口量出现井喷主要源于三个因素的叠加：一是公司近年来对欧美国家的出口额本身就在以每年25%左右的速度增长，二是一季度的出口订单因为疫情而积压到了5月，三是新增需求的出现——疫情缓和后，越来越多人选择以电动自行车替代公共交通出行。

　　疫情背景下的市场反弹与需求新增，对国内的自行车行业无疑是一个风口。与之相对应，自行车概念股在资本市场集体“狂欢”。眼看着一个个“风口”突然而至、呼啸而去，企业要不要“跟风”？

　　“这只是‘插曲’，我们更关注的是这一轮海外需求的可持续性，以及自己企业的发展战略、抗风险能力。”杨群宝表示。

　　“之前口罩成为风口，身边也有朋友做口罩赚了钱，但是像我这样做电动自行车的，转行去做口罩，我觉得赌的成分、投机的成分大了些。当然，当自行车的‘风口’到来时，作为‘专业选手’，我们当仁不让，而且水到渠成。”王伟东认为，突然爆发的消费需求，很大可能只能惠及最初入局的那一批人，而企业完全偏离主业去跟风并不明智。

　　“这是一个需要扎根研究的行业，也是一个需要平稳增长而非爆发式增长的行业。”有业内人士表示了对于需求集中释放后可能出现萎缩的担忧。也就是说，除了市场对于自行车出行的新增需求，近期的激增主要还是疫情期间压抑的需求被集中释放，目前还难以判断接下来几个月的行情与走势。

　　邹倜然

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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