赋能医疗 抢占先“基”

新冠肺炎疫情发生以来，中国及时采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，有效切断了病毒传播链，为维护全球公共卫生安全作出了重大贡献。

同时，疫情的冲击给全球健康发展带来了新的挑战，随着生命科学与医学科技在国家科技创新体系中的地位迅速跃升，如何以科技赋能医疗，推动未来医疗科技创新发展，成为当前发展健康产业，助力高质量发展的关键举措。

当前，如何看待疫情防控形势，如何积极有效应对，中国未来医疗科技的发展又有哪些潜力？近日，多位权威专家学者做客人民网，针对热点话题进行深度探讨。

疫情防控不可掉以轻心

须着手打造更加完善的公共卫生体系

政府工作报告中指出，在疫情防控中，公共卫生应急管理等方面暴露出不少薄弱环节……要增加防疫救治医疗设施，增加移动实验室，强化应急物资保障，强化基层卫生防疫。

当前，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，但境外疫情扩散蔓延势头仍然没有得到有效遏制，国内个别地区聚集性疫情仍然存在。在此情况下，构建起强大的公共卫生体系十分关键。

中国工程院院士张伯礼认为，当前我国疫情防控仍不能掉以轻心。他预计，在今秋、明冬、明春，疫情大概率可能会再次散在发生或者小范围的聚集发生。因此，在下一波疫情发生之前的一个相对平缓期，我们要积极做好以下工作：

首先，就百姓而言，要坚持此前养成的“少串门、少聚集、出门戴口罩、回家洗手，加强通风”一系列好习惯。在外面比较空旷的地方，人少的地方可以摘掉口罩。但在密集的地方，特别是人比较多的地方，仍要戴上口罩。

其次，就有关医务部门而言，一是要储备医疗物资；二是继续研究疫苗、研发药物；三是快马加鞭地搞基础研究，揭示病毒传染规律、感染途径；四是总结目前防疫防工作取得的成绩、措施，将其固化。

中国现场流行病学培训项目执行主任曾光认为，我国需要从以下几个方面着手打造一个更加完善的公共卫生的体系：一是要大力发展硬件建设，目前我们很多医院都没有微生物室，要加强这一点上的基础设施建设；二是软件也有待加强，要加强医务人员的诊疗水平；第三还要有防控对策，如果防控对策正确的话，对于防控将会起到非常大的作用。

科技为医疗注入新动能

互联网、大数据、人工智能被广泛运用

如今，科学技术在医疗方面的应用范围十分广泛。在此次遏制新冠肺炎的迫切需求推动下，科技手段再一次被应用于分析病毒的传播、寻求治疗药物和方法等多个方面。

平安集团首席医疗专家谢国彤认为，科技对于医疗的贡献主要体现在以下几个方面：一是移动互联网让老百姓获取疫情的信息更及时、更个性化；二是大数据则对疫情的预测工作有很大帮助；三是人工智能将医学知识推送到居民和医生手中，用来做辅助诊断、治疗及问诊。

谢国彤介绍，新冠肺炎疫情发生以来，平安集团运用了大数据、人工智能技术来帮助居民和医院共同抗击疫情。

首先，从居民角度而言，平安推出AI对话机器人，通过在线与患者对话方式，收集其症状信息、流行病史等各种信息，从而做一个初步的分诊判断。如需进一步诊断，就会将患者连接到平安最大的在线的互联网医疗机构——“平安好医生”，当判断患者病情比较严重，会建议马上去医院。其次，在帮助医疗机构方面主要是解决两个问题：一是判断是否确诊，二是对病灶进行定量化计算，了解病情的严重程度从而决定采取何种治疗方式。

疫情期间，平安健康（检测）中心推出全国首创的移动CT影像车，是科技赋能医疗的又一具体案例。

平安好医投资管理公司CEO邢立萍介绍，移动CT影像车是基于平安集团“金融+科技”优质基因的产物。它能获取人体所有重要脏器的形态学信息，其快速、无创等特点能为急诊救治提供最有价值的指导信息，能有效缓解当地肺部CT筛查设备不足的问题，让隔离区患者能在第一时间进行肺部CT检查，并帮助医护人员尽早发现病情。

“基于5G网络条件，移动CT影像车能实现一分半钟扫描一个患者，当时的最高记录达到了一天做340个患者的扫描，大大加速了筛查的过程。” 邢立萍说。

互联网医疗迅速发展

线上线下深度融合将成未来就医模式

新冠肺炎疫情发生以来，互联网医院在配合防疫、抗疫以及公共卫生体系搭建上面，都发挥了重要作用。

5月，国家卫生健康委发布的《关于做好公立医疗机构“互联网+医疗服务”项目技术规范及财务管理工作的通知》提出，要进一步发挥“互联网+医疗服务”在疫情防控中的优势作用，规范医疗机构“互联网+医疗服务”价格行为，维护患者与医疗机构的合法权益，做好财务管理工作，促进“互联网+医疗服务”新模式的长远发展。

平安健康互联网医院院长谢红认为，互联网医疗是一个很好的连接线上线下医院的工具。当前及以后，线上线下深度融合将成为老百姓的就医模式，大家将更加适应这种医疗模式。平安集团和线下的公立医院都有合作，给病人进行正确的分诊，帮助其找到适合的医院、医生，寻求最优化的就医途径。同时，对医院而言，也可以提升其诊疗的精准性。从更大的方向讲，互联网医疗还可以助力我国分级诊疗的实现。

谢红介绍，平安好医生的“村医APP”在疫情发生以来组织了10场“关于新冠肺炎怎样预防、怎样防控”的主题培训。据统计，有超过4千万人次的村医收看了培训。对遇到有疑难问题的村医，还有资深的专家进行一对一帮扶，有效帮助了他们提升基层防疫的能力。

“通过大家的努力，我们有效、有力地打赢了这场防疫战。互联网医疗在基层防疫能力建设方面和提升方面也也发挥了很大的作用。”谢红说。

(责编：杨曦、孙阳)