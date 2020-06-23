住建部：推进工程建设行业专项整治工作 回应人民关切

人民网北京6月23日电（许维娜）据住房和城乡建设部网站消息，近日，住房和城乡建设部召开工程建设行业专项整治工作推进视频会议，传达学习全国扫黑除恶专项斗争领导小组会议精神，部署推进工程建设行业专项整治工作。
会议指出，今年是扫黑除恶专项斗争的“收官之年”，也是决战决胜的关键之年。按照全国扫黑除恶专项斗争领导小组工作部署，重点行业领域专项整治是今年专项斗争的“重头戏”，也是巩固三年斗争成果的“攻坚战”。各地要采取强有力的措施，依法重点整治，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫，堵塞监管漏洞，推进制度创新，健全长效机制，铲除黑恶势力滋生土壤，助推社会治理现代化，夯实“中国之治”基石。
会议强调，各地要切实提高政治站位，发挥体制机制优势，加强组织领导，从严压实责任，强化担当作为，按照工程建设行业专项整治的要求，聚焦房屋建筑和市政基础设施工程建设领域恶意竞标、强揽工程、转包、违法分包、贪污腐败等突出问题，全面落实各项任务措施，扎实推进工程建设行业专项整治，确保取得实效，以实际行动践行“两个维护”，回应市场主体和人民群众的关心关切。
会议要求，各地要坚持边打边治边建，研究梳理涉黑涉恶和乱象问题所暴露出的行业隐患和监管漏洞，及时健全完善行业监管制度，切实巩固整治成果。要认真贯彻落实《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》，积极推进工程招标投标制度改革，进一步加强招标投标活动监管，构建长效常治的制度机制。
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