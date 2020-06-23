财政部：专项债发行使用情况良好

人民网北京6月23日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，按照党中央、国务院决策部署，根据全国人大常委会授权，经国务院批准，财政部已提前下达了2020年部分新增地方政府专项债券额度22900亿元，目前各地发行使用情况良好。
一是发行进度快。截至6月15日，全国各地发行新增专项债券21936亿元，发行进度96%；发行规模同比增加12313亿元，增长128%，体现了积极财政政策更加积极有为的政策取向。北京等29个省份已完成全部提前下达新增专项债券额度发行工作。
二是发行期限均衡。截至6月15日，全国各地发行的新增专项债券中，10年期及以下短中期专项债券发行10326亿元，占比47%；10年期以上长期专项债券发行11610亿元，占比53%。平均发行期限15.6年，与往年相比债券期限与其项目建设和运营期限更加匹配。
三是发行利率总体走低，但近期有所回升。2020年1—6月，新增地方政府专项债券平均发行利率分别为3.5%、3.34%、3.11%、3.24%、3.30%、3.71%。前4月新增专项债券发行利率总体呈现逐步走低态势，5月以来利率有所回升。
四是债券资金全部用于重大基础设施项目建设，优先保障在建项目、避免半拉子工程。按照国务院常务会议部署，各地发行的新增专项债券，全部用于铁路、轨道交通等交通基础设施，农林水利，市政和产业园区基础设施等领域重大基础设施项目建设。截至6月15日，各地发行新增专项债券21936亿元，8成以上投向交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务3个领域。其中，用于新建项目7897亿元、约占36%，用于在建项目14039亿元、约占64%，积极推进在建项目建设，加大新投资项目开工力度。
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