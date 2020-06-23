碧桂园旗下机器人餐厅综合体开业 计划打造一体化智慧餐饮集团

“炒锅机器人、煲仔饭机器人、粉面机器人等20余种核心技术自主研发的餐饮机器人设备集中亮相‘上岗’，可同时为近600人提供近200种各式菜品，实现最快20秒即刻出餐。”这不是科幻小说中的场景，而全部是都由机器人服务的“硬核”餐厅。

6月22日，碧桂园旗下千玺餐饮机器人集团（下称“千玺集团”）打造的FOODOM天降美食王国机器人餐厅综合体在广东顺德（北滘）南平路正式开业，其涵盖了中餐、火锅、快餐三大业态，集中呈现了最新技术、产品、系统、业态。

据悉，2019年初，碧桂园提出“为全世界创造美好生活产品的高科技综合性企业”未来新定位，驶入多元布局、协同发展新航道。同年5月，碧桂园成立千玺机器人餐饮集团，短短1年多时间千玺集团实现了从研发制造、系统搭建到整体运营从0到1的快速推进。

7款餐饮机器人首次亮相

14款自主研发设备实现迭代升级

千玺集团相关负责人介绍，餐厅使用的机器人中，粉面机器人、早餐机器人、咖啡机器人等7款餐饮机器人是首次亮相，能更有效地提高出餐效率。他举例称，早餐机器人实现了包子、玉米、豆浆和鸡蛋等保温和自动售卖，出餐效率25秒/份。同时，汉堡机器人、火锅双臂取餐机器人等14款设备实现了迭代升级，升级后的机器人更加稳定、高效。

中国科学院院士赵淳生评价说：“千玺机器人餐厅创新地实现了软硬件融合、人机融合，较好达成了机器人实际应用过程中的运动精确性、作业平稳性、布局多样性，在目前餐饮机器人行业中具有意义和研究价值。”

业内人士指出，传统中餐菜品因为厨师不同、技艺差别容易出现品质不稳定、口味差异大等问题。自动化、标准化的机器人烹饪制作过程排除人为干扰因素，保障菜品品质稳定，同时也大大提高了出品效率。

千玺集团相关负责人介绍说，引入美食大厨作为机器人导师进行前期菜品研发，将菜品制作的烹饪工艺、菜肴原料、灶上动作、火候控制、烹制过程等数据输入机器人电脑，进行成百上千次实验。

世界中餐名厨交流协会理事、中国烹饪大师林潮带表示，通过标准化的电脑，机器人每个味道的控制都做到比人更好。

目前，千玺集团已完成中餐菜品烹饪工艺程序转化超过150道，煲仔饭品种7种，不同版本的工艺30余种。

上述负责人表示，千玺集团在供应链前端与碧桂园现代农业公司合作推进产地直采模式，从源头优选各类食材，自建的中央厨房采用自主研发的智能信息化集成系统，自动化的流水线和智能加工设备保障处理过程避免污染并做到全流程监控。标准化处理过的食材由冷链配送到达餐厅后直接进入冷库封闭保存，直至食材进入机器人烹饪设备，整个过程与人工隔离，从而保证更卫生、更安全。

千玺集团机器人餐饮发展战略发布

计划打造一体化智慧餐饮集团

22日当天，千玺集团正式发布了机器人餐饮发展战略，提出要通过科技手段，以机器人为切入点，提供先进的餐饮业服务升级解决方案，计划打造集开发、生产、运营、供应链体系于一体的智慧餐饮集团。

截至目前已立项80多个研发项目，完成61种样机的研制，并打造了6家机器人餐厅，还在东莞市麻涌镇建设了60000平方米中央厨房，当前千玺集团业务已覆盖后端供应链生产（中央厨房）、机器人生产、餐饮门店运营及机器人单机设备运营等全产业链。

千玺集团相关负责人表示，未来业务布局主要集中在三个方面：

一是供应餐饮机器人单机设备，广泛应用于酒店、景区、医院、社区、学校、写字楼等公共区域，覆盖汉堡、煲仔饭、冰淇淋、小龙虾、粉面等多品类供应，24小时无人接触、不间断供应；

二是线下开设FOODOM机器人餐厅，以中餐、快餐、火锅为三大主营业态，为消费者提供多元化、富有科技感的就餐体验；

三是提供传统餐饮空间智慧化改造的整体解决方案，如机关单位、大型企业食堂等，满足后疫情时代无人化送餐、机器人烹饪、标准化制作等需求。千玺集团将通过机器人餐厅、单机设备这“两翼”，并打造与之对应的核心供应链和集成智慧化运营体系，实现供应、生产、运营的产业链闭环，全力开拓智慧餐饮市场。

获颁两张系统集成餐饮机器人CR证书

参与制定食品机器人行业标准

当日，千玺集团旗下智源机器人科技有限公司研发生产的第二代煲仔饭机器人和迷你雪糕机器人，在全国率先获得由国家机器人检测与评定中心颁发的系统集成餐饮机器人CR（China Robot Certification）证书，开创了行业先河。

国家机器人检测与评定中心牵头成立了中国“机器人检测认证联盟”，上海添唯认证技术有限公司作为首批联盟核心成员单位进行认证并出具了证书。

国家机器人检测与评定中心（总部）技术委员会主任郑军奇说：“千玺集团获得首张系统集成餐饮机器人CR证书，主要有三方面的价值：首先，产品从产品规范设计、基础安全要求、食品安全要求等方面，均满足国家级认证的要求；其次，为设备采购方提供信心，助力产品更有效地获得国内市场认可，进而打入国际市场；第三，规范国内市场，为机器人在食品领域使用保驾护航，使设备使用方更放心，消费者吃得更安心。”

当天活动现场还正式发布了《食品领域机器人系统安全认证技术规范》，这一《技术规范》由国家机器人检测与评定中心等单位联合千玺集团旗下智源科技公司共同制定，是国内食品机器人领域的首个技术规范。

《食品领域机器人系统安全认证技术规范》规定了食品领域机器人系统的风险评估、基础安全要求、食品安全要求和测试方法等，并已完成在国家认证管理机构的备案及发布，将有力规范、引导食品领域机器人的应用与发展，未来将向行业标准、国家标准迈进，对于推动中国餐饮业智慧转型、高质量发展有着重要意义。

当天现场，千玺集团与北京北辰实业集团有限责任公司（简称“北辰集团”）宣布，将围绕北辰集团旗下所有会展中心智慧餐饮供应展开全面战略合作。

另外，千玺集团还与西门子（中国）有限公司签署战略合作协议，双方将在智慧餐饮行业数字化建设领域建立长期战略合作伙伴关系，双方拟发挥各自领域优势，以千玺研发的餐饮机器人设备和消费生态为载体，深度融合数字化科技与多元化餐饮服务，合作研发建立首个创新性智慧餐饮行业物联网平台。

西门子（中国）数字化工业集团副总裁白利平表示：“数字化技术正为各行业的发展带来前所未有的改变。我们很高兴与千玺集团这样着眼未来、锐意创新的企业开展全方位合作，共同推动智慧餐饮的快速发展，携手开启行业新篇章。”

(责编：许维娜、夏晓伦)