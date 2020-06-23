人社部推出四川陕西等多省特色专场招聘 

人民网北京6月23日电 （记者林露）6月22日至28日，人社部百日千万网络招聘专项行动将陆续推出重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃特色专场招聘活动。
重庆“易地扶贫搬迁就业帮扶暨鲁渝劳务扶贫协作专场”，共有长安汽车、西南兵器工业公司、烟台富士康公司、玲珑集团、鲁抗医药等300余家重庆、山东两地用人单位参加，提供岗位3000余个，涉及汽车制造、医疗卫生、教育培训、电子制造等行业。
四川“互联网、电商行业网络专场招聘会”，共有富士康科技集团、中国联通、四川通发电信公司等300余家用人单位参加，提供岗位2800余个，涵盖软件工程师、电商项目主管、新媒体运营专员、游戏动画师等职位。
贵州“互联网、大数据、服务行业专场视频双选会”，共有亨达集团、通联支付网络服务公司、黔南日报社、贵阳地铁物业管理公司等200余家用人单位参加，提供岗位2152个，涵盖程序研发、网络运维、市场推广、客服专员、售后服务等职位。
云南“‘展望未来 青春起航’特色专场网络招聘”，共有中国水利水电第八工程局、中建五局土木工程公司、中国水电工程顾问集团等200余家用人单位参加，提供岗位4000余个，涵盖销售、设计、财务、行政等职位。
西藏“高校毕业生专场招聘会”，共有拉萨平桥投资管理公司、拉萨市政投建设项目代建管理公司、西藏吉萨职业技能培训学校等50家用人单位参加，提供岗位600余个，涵盖工程监理、项目管理、财务会计、工程造价等职位。
陕西“互联网、IT人才专场网络招聘会”，共有利时集团、中软国际、美林数据、诺瓦科技等300余家用人单位参加，提供岗位2万个，涵盖系统架构设计师、算法工程师、仿真工程师、产品运营经理、客诉主管等职位。
甘肃“文旅行业专场招聘会”，共有甘肃演艺集团、天庆文化产业投资公司、张掖山水文体旅游集团等163家用人单位参加，提供岗位4336个，涵盖旅游营销、景区服务、酒店管理、平面设计、导游等职位。
用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入地方特色专场，或通过主会场就业导引地图进入分会场参与。
前5个月全国普惠型小微企业贷款平均利率6.03% 据新华社北京6月22日电 （记者李延霞）记者从中国银保监会获悉，今年1至5月，全国普惠型小微企业贷款平均利率6.03%，较2019年全年平均利率下降0.67个百分点。银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示，今年以来，企业融资成本明显…【详细】
19亿欧元不翼而飞 德国支付巨头造假 德国版“瑞幸”踩空。财务造假丑闻发酵以来，当地时间6月22日早间，德国支付巨头Wirecard透露，上周被审计事务所安永质疑的19亿欧元现金很有可能根本就不存在。德国股市开盘后，该公司股价一度重挫近50%，截至北京商报记者发稿，跌幅为3…【详细】
踩反洗钱红线 汇联通谋增牌照难度几何 当前，部分高速集团持有有限地区“预付卡发行与受理”支付业务许可证，并交由集团子公司进行运营，随着公司逐渐壮大，对业务也有了衍生至外地的渴望，贵州汇联通电子商务服务有限公司（以下简称“汇联通”）便是其中一例。 作为贵州高速公路集团…【详细】
鼓励电商平台设外贸产品专区 国务院办公厅日前印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》（以下简称《意见》）。 《意见》指出，为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在鼓励企业拓…【详细】