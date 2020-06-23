交通运输部：出京旅客未持7日内核酸检测阴性证明禁止进站乘车

人民网北京6月23日电 （记者乔雪峰）“严格出京旅客信息核查，对健康码异常或者未持7日内核酸检测阴性证明的人员，禁止进站乘车。”6月23日，交通运输部新闻发言人孙文剑在例行发布会上表示，指导北京及各地交通运输主管部门紧密结合疫情防控新形势，牢固树立底线思维，进一步强化防控措施，严密防范疫情通过交通运输环节传播蔓延。

孙文剑在发布会上介绍了针对当前疫情防控最新形势，交通运输部门出台的政策措施。

他表示，第一，交通运输部及时制修订道路货运车辆和从业人员及场站、港口、船舶船员等疫情防控操作指南，做好精准防控指导。

第二，进一步强化交通运输疫情防控措施，坚决防止疫情反弹。指导北京及各地交通运输主管部门紧密结合疫情防控新形势，牢固树立底线思维，进一步强化防控措施，严密防范疫情通过交通运输环节传播蔓延。一是严格进出京客运疫情防控管理。严格出京旅客信息核查，认真核验出京旅客健康码和7日内核酸检测阴性证明，对健康码异常或者未持7日内核酸检测阴性证明的人员，禁止进站乘车；与此同时，建立司乘人员和客运场站服务人员健康监测制度，加强交通运输从业人员核酸检测。二是加强联防联控。指导各地交通运输部门继续暂停省际旅游客运；继续暂停北京及周边省市出租汽车、顺风车进出京业务；严格查处非法营运行为，坚决防止旅客乘坐非法车辆进出北京。

第三，坚持“三保障一通畅”，加强北京生产生活物资运输保障，确保进京鲜活农产品等重点生产生活物资运输。实施进出京道路货运封闭式管理，对短期向北京地区运送物资的司机、装卸工等从业人员，在体温检测正常和封闭式管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。

第四，做好“外防输入”和船员换班工作。指导各地交通运输部门严格执行公路水路口岸“货开客关”措施，强化对入境货运车辆和驾驶员的封闭管理，精准做好国际航空货运机组人员疫情防控工作，以最严措施组织做好“点对点、一站式”入境人员接运工作；做好国际航行中国籍船员在船航行、停泊期间和上下船换班期间的联防联控、闭环管理，把牢疫情境外输入关。

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