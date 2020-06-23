交通运输部：逐步推动北斗系统在交通运输行业的全面应用

人民网北京6月23日电 （记者乔雪峰） 23日上午，北斗三号系统最后一颗组网卫星，也就是第55颗组网卫星成功发射，标志着北斗全球星座的部署圆满完成。
对此，交通运输部新闻发言人孙文剑在新闻发布会上表示，交通运输部高度重视行业北斗系统应用工作，逐步推动北斗系统在交通运输行业的全面、深入应用，并取得显著成效。
一是出台专项规划。交通运输部印发《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划》，对行业北斗系统应用作出中长期部署，并把北斗系统应用扩展到铁路、公路、水路、民航、邮政等综合交通运输领域。
二是积极推广应用。目前,全国已有超过660万辆道路营运车辆、5.1万辆邮政快递运输车辆、1356艘部系统公务船舶、8600座水上助导航设施、109座沿海地基增强站、300架通用航空器应用了北斗系统。在首架运输航空器上也安装使用了北斗系统，实现零的突破。
三是持续推动国际化应用。在国际海事组织框架下，成功推动北斗系统纳入全球卫星搜救系统。持续开展北斗短报文服务系统加入全球海上遇险与安全系统(GMDSS)工作。推进中俄北斗-格洛纳斯国际道路运输应用。同时，我们持续推动北斗系统进入国际民航组织等相关国际组织和国际标准体系，促进北斗系统的国际化应用。
孙文剑指出，下一步，交通运输部将认真谋划行业北斗系统应用工作，实现行业发展与北斗建设“同频共振”，为交通运输行业用户提供更加广泛、更加融合、更加智能的定位导航服务，让北斗系统为交通强国建设注入强劲动能。
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