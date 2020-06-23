山东拟出台互联网医院新规：大幅提高门槛 业内人士指为“歧视基层医院”

中国网财经6月23日讯 今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，互联网医院依托其快速反应能力和资源聚合能力，开辟了抗击疫情的“第二战场”。国家卫健委在今年3月多次发文力挺互联网医疗抗击疫情。互联网医疗也因此迎来了更大力度的政策支持和更大范围的用户认可。

然而山东省卫健委近日发布的《山东省互联网医院管理办法实施细则》征求意见稿，严格设定了相关审批和准入规则，大幅提高了互联网医院申办门槛，将大量基层医院挡在门外。业内人士表示，山东省卫健委的这一征求意见稿，与互联网医院的公平性、普惠性初衷不符，是在打造“贵族互联网医院”。

据了解，管理办法中提出，在互联网医院的申办上，山东要求只有“医院”、“专科医院”才能申办互联网医院，并要求医院电子病历等级要达到三级以上。熟悉这一标准的业内人士分析，电子病历水平能达到上述标准的基本只有三级医院，这些规定使基层医院失去互联网工具做实家医签约服务，对于基层医院显失公平，是对基层医院的“政策歧视”。

针对上述征求意见稿，有业内相关人士提出三点疑问：

一、“家医签约”还能约吗？

2017年年底,国家卫计委宣布,全国95%以上的城市开展家庭医生签约服务工作,家庭医生签约超过5亿人,人群覆盖率超过35%,重点人群覆盖率超过65%。

这一信息披露后，很多人都相互询问：“你有家庭医生吗？”而大多数回答则是：“什么是家庭医生？”

这就是我国家医签约服务的现状。基层医疗机构长期缺乏开展家医签约服务的有效手段，家医签约长期处在“有签约、无服务”状态。

为此，2018年4月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，鼓励开展网上签约服务，为签约居民在线提供健康咨询、预约转诊、慢性病随访、延伸处方等服务，推进家庭医生服务模式转变，改善群众签约服务感受。

在这方面，借助互联网医院和互联网诊疗服务的上线，上海市、浙江省、四川省等地基层医疗机构在家庭医生签约服务方面开展了显著成效的探索，而山东此时“收缴”基层医疗的互联网工具，难道是对基层医疗机构全面遗弃？

二、“分级诊疗”还能分吗？

大医院人满为患，小医院门可罗雀，分级诊疗制度是带动医疗卫生资源配置的关键环节，而“利用互联网手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率”则是国家推进医改、落地分级诊疗的重要抓手。

因为互联网平台在运行模式和技术手段上的创新，“互联网+分级诊疗”连续多年成为全国两会热议话题，江苏、甘肃等省借助这一手段做出了全国典范。分级诊疗重点在强基层，然而山东省只让大医院建互联网医院，无疑将让强者更强，依赖大医院“施舍式”帮扶的基层医疗出路何在？基层首诊前途何在？

三、“新旧动能”还能转吗？

山东省委、省政府将医养健康产业作为全省新旧动能转换重大工程“十强”产业之一，明确提出：促进“互联网+医疗健康”发展，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。

然而，山东互联网医院管理办法抬高互联网医院门槛，把本该由基层医疗机构承担的家庭医生签约、慢病管理服务交给大医院互联网医院，这将让互联网医院失去源头活水，也阻断了全省新旧动能转化的重要机遇。

自2018年国家卫健委发布互联网医院管理办法之后，全国各省市陆续出台了本省的互联网医院管理办法，将互联网医院纳入常态化、规范化管理，推动了各地医疗健康产业发展，宁夏、海南、上海等地均吸引了大量互联网医院落地。

该人士认为，在准入门槛上一刀切、划红线，这势必将令山东的医疗健康与全国卫生与健康工作会提出的“强基层、固网底”和“以人民健康为中心”的目标渐行渐远。

(责编：李都也(实习生)、李栋)