交通运输部：三个方面推动建设“中国洋浦港”船籍港

人民网北京6月23日电 （记者乔雪峰） 近期，国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，提出建设“中国洋浦港”船籍港，实施更加开放的船舶运输政策。目前进展如何？对此，交通运输部新闻发言人孙文剑在交通运输部例行发布会上表示，船舶登记制度就是船舶户籍管理制度，建立“中国洋浦港”为船籍港的船舶登记制度，是贯彻落实党中央、国务院支持海南全面深化改革开放的一项重要举措，是建设海南自由贸易港的重要抓手，是航运界的一件大事。

孙文剑进一步指出，交通运输部高度重视，积极探索，推动落地主要工作包括三个方面内容：

一是组建船舶登记中心。借鉴国际海运强国经验，在海南组建专门的船舶登记机构，为海南自由贸易港国际船舶登记制度的落实提供实施机构保障。交通运输部海事局是该机构的主管机关，按照特别登记程序规定具体为海南自由贸易港国际航行船舶提供海事服务，实现全岛通办，提高海事政务服务效率。

二是制定特别登记程序。放开国际航行船舶登记主体的外资股比限制，逐步放开船舶检验业务；探索创新建立准入前船舶技术状态核查制度；提供24小时不间断、覆盖全球得政务服务能力，提供网络信息化申请渠道实现“不见面办理”，简化材料、优化审批环节和时限，实现“当场快捷办理”；借鉴先进经验施行“电子化船舶证书”等。

三是探索“临时登记”“卖据”登记制度。探索建立适合我国境内法律体系的“临时登记”登记制度，促进进口船舶快速进行船舶所有权登记公示，实现进口船舶在境内快速办理抵押贷款融资相关业务；研究国际航运普遍适用的“卖据”制度中的登记项目要素，将其适合境内法律体系要求的要素引入海南自由贸易港登记制度中，加快船舶所有权在取得、转让和消灭环节的登记公示效率。

特别说明的是，6月4日，中远海运“兴旺”轮成为第一艘以“中国洋浦港”为船籍港注册的货轮，标志着海南自由贸易港有关船舶登记政策已经正式落地实施。

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