财政部：1-5月全国共销售彩票903.30亿元 同比下降49.2%

人民网6月23日北京电 （李栋）财政部23日发布2020年5月份全国彩票销售情况。数据显示，5月份，全国共销售彩票292.22亿元，同比减少63.02亿元，下降17.7%。1-5月累计，全国共销售彩票903.30亿元，同比减少874.99亿元，下降49.2%。
全国彩票销售情况
受新冠肺炎疫情影响,全国彩票销量同比继续回落。5月份，全国共销售彩票292.22亿元，同比减少63.02亿元，下降17.7%。其中，福利彩票机构销售140.12亿元，同比减少24.81亿元，下降15.0%；体育彩票机构销售152.10亿元，同比减少38.21亿元，下降20.1%。
1-5月份，全国共销售彩票累计903.30亿元，同比减少874.99亿元，下降49.2%。其中，福利彩票机构销售439.91亿元，同比减少378.48亿元，下降46.2%；体育彩票机构销售463.39亿元，同比减少496.51亿元，下降51.7%。
分类型彩票销售情况
5月份，乐透数字型彩票销售232.15亿元，同比增加41.80亿元，增长22.0%；竞猜型彩票销售27.16亿元，同比减少68.34亿元，下降71.6%；即开型彩票销售23.63亿元，同比减少2.39亿元，下降9.2%；视频型彩票销售9.16亿元，同比减少34.05亿元，下降78.8%；基诺型彩票销售0.11亿元，同比减少0.04亿元，下降24.5%。5月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的79.4%、9.3%、8.1%、3.1%、0.1%。
1-5月累计，乐透数字型彩票销售675.09亿元，同比减少249.83亿元，下降27.0%；竞猜型彩票销售107.21亿元，同比减少419.48亿元，下降79.6%；即开型彩票销售85.09亿元，同比减少30.11亿元，下降26.1%；视频型彩票销售35.66亿元，同比减少175.18亿元，下降83.1%；基诺型彩票销售0.25亿元，同比减少0.39亿元，下降60.9%。1-5月，乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的74.7%、11.9%、9.4%、3.9%、0.1%。
分地区彩票销售情况
5月份，与上年同期相比，全国有新疆、西藏和青海3个省份彩票销量出现增长，同比分别增加1.83亿元、1.34亿元和0.22亿元。1-5月累计，与上年同期相比，全国各省份彩票销量均出现下降。 各级彩票机构要根据疫情防控需要结合彩票发行销售工作实际，有序恢复彩票发行销售工作。各级财政部门要进一步加强监管工作，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序，促进彩票事业健康发展。
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