中国企业财务管理协会课程被纳入国家专业人才更新工程

2020年5月19日，人力资源和社会保障部办公厅下发《专业技术人才知识更新工程2020年高级研修项目计划的通知》（人社厅发〔2020〕53号）。经专家评审，中国企业财务管理协会“智能财务管理”课程被纳入《专业技术人才知识更新工程2020年高级研修项目计划》，这也标志着智能财务管理人才培训有了国家标准。
此次，中国企业财务管理协会“智能财务管理”课程顺利入围“专业技术人才知识更新工程2020年高级研修项目计划”，是中国企业财务管理协会财税管理课程体系更加完善，以及更好服务国家战略合经济社会发展的重要标志。中国企业财务管理协会也将在专业技术人才知识更新工程的精神指导下，推出紧跟智能财务发展需要的优质课程，积极推动我国智能化财务专业技术人才队伍建设。
据介绍，中国企业财务管理协会于2019 年推出智能财务管理系列课程，课程由智能财务、智能管理会计、智能税务、智能风控四个课程模块组成，并将四个模块课程转化为人才认证评价课程体系，推出智能财务管理师、智能管理会计师、智能税务师、智能风控师四个方向人才培养，帮助企业培养数字化转型人才，助力广大企业与数字经济高效接轨。
根据“专业人才更新工程”相关规定，参加“智能财务管理”课程培训考核合格后，将获得由中国企业财务管理协会商学院颁发《专业技术人才知识更新工程智能财务管理结业证书》，以及由中国企业财务管理协会颁发的智能财务相应培训方向的中级证书，可作为专业技术人员考核、职称评聘、岗位聘任(聘用)、职业注册的重要依据。
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