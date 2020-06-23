云票据正式接入供应链金融票据平台

为更好地服务中小企业，支持供应链金融规范发展，今年4月24日，上海票据交易所上线了供应链票据平台，积极推动应收账款票据化。
供应链票据平台是依托于 ECDS 的，通过与供应链金融平台对接，为企业提供电子商业汇票的签发、承兑、背书、到期处理、信息服务等功能，通过供应链票据平台签发的电子商业汇票称为供应链票据。供应链企业之间产生应收应付关系时，可以通过供应链票据平台直接签发供应链票据，供应链票据可以在企业间转让，通过贴现或标准化票据融资。
供应链票据平台是推动应收账款票据化的重要措施之一，有利于企业间应收账款的规范化和标准化，优化企业应收账款结构，提高中小企业应收账款的周转率和融资可得性，将票据嵌入供应链场景，从源头促进应收账款票据化，有利于企业间应收账款的规范化和标准化，提高中小企业应收账款的周转率和融资可得性，降低全链条融资成本，解决持票金额和付款金额难匹配的痛点，是具有开创性意义的票据产品。
多年来云票据平台一直坚持服务商业信用，助推产业发展的目标，致力于服务民营、小微企业，利用应收账款融资和票据融资为众多的中小微企业提供了流动资金支持，为上下游企业融资服务提供创新渠道，缓解中小微企业融资难题。
近日，云票据平台已经成功接入票交所互金协会的供应链票据系统，正式成为接入票交所供应链票据平台之一。云票据以核心企业为依托进行供应链融资，致力于产品创新、技术创新、模式创新的发展理念，搭建创新型供应链金融服务平台。聚焦多行业，提供智慧化解决方案。
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