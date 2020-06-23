全国铁路7月1日起实施新图 列车将根据客货需求及时增减

人民网北京6月23日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，7月1日零时起，全国铁路实施三季度列车运行图，多条新线相继开通，铁路客货运输能力进一步提升，列车开行将根据客货需求及时增减。

国铁集团运输部相关负责人介绍，国铁集团认真贯彻落实中央“六稳”“六保”部署要求，在此次运行图调整铺画中，始终坚持将保障旅客列车运行安全放在第一位，贯彻了全面防范安全风险的根本原则；同时，积极适应我国经济社会秩序加快恢复的新形势，坚持以客货运输需求为导向，积极拓展运输能力，科学调配运力资源，为灵活增减列车、精准有效供给客货运输产品创造了条件，必将更好地保障国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要。

一是多条新线开通运营，路网结构进一步完善。7月1日前后，多条新线开通运营，将进一步完善路网结构，大幅提升区域运输能力。合杭高铁合肥至湖州段开通后，安排每日开行动车组列车60.5对，中东部地区旅客出行更加便利；南通至上海铁路开通后，安排每日开行动车组列车46对、货物列车6对，铁路过江运输能力大幅提升，上海与苏北地区的联系更加紧密；喀左至赤峰高铁开通后，安排每日开行动车组列车8对，内蒙古赤峰地区经京沈高铁接入全国高铁网；安顺至六盘水高铁开通后，安排每日开行动车组列车10对，贵州六盘水地区经沪昆高铁接入全国高铁网；格库铁路青海段开通后，安排每日开行旅客列车1对、货物列车2对，为西北地区资源开发、助力脱贫攻坚提供支撑。

二是暑期运输同步开启，列车开行及时增减。铁路部门将同步开启7月1日至8月31日间为期62天的暑期运输，在实施三季度新图基础上，根据客流变化，实施“一日一图”，更好地满足暑期学生流、探亲流、旅游流等出行需求，预备每日增开直通临时旅客列车48列、图定旅客列车延长运行区段3列。同时，在主要旅游城市间适时开行旅游列车，打造精品旅游线路，为人们避暑出游提供更多选择。

三是调整优化部分普速客车开行，有效防范汛期安全风险。始终坚持将保障旅客列车运行安全放在第一位，贯彻全面防范安全风险的根本原则，结合普速铁路安全环境整治和防洪防汛安全措施的落实，对途经太焦、皖赣、焦柳线的部分旅客列车开行方案进行优化调整，安排2对普速客车变更运行径路、4对普速客车由夜间调整为白天运行、1对普速客车变更运行区段。

四是继续提升货运能力，更好服务企业复工达产。安排每日开行货物列车20096列，其中客车化开行的货运班列193列，中欧班列70列，沿长江的货运班列11列，将为企业复工达产和国际经贸合作提供更好的物流服务。

铁路部门提示，关于调图后旅客列车开行相关服务资讯，旅客朋友可登录中国铁路客户服务中心12306网站查询，或关注各大火车站公告，以便合理安排行程，各地铁路部门将动态公布列车服务信息；旅行途中，请配合铁路部门做好进出站测温、健康码核验等站车疫情防控工作，全程佩戴口罩，减少人员聚集，做好自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)