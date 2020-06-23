在快手遇见禁毒英雄，“拒绝毒品我代言”公益活动正启动

“珍爱生命，远离毒品”，这条大家耳熟能详的宣传标语背后，承载的是无数缉毒民警的青春、热血，乃至生命。6月19日，“6.26”国际禁毒日即将到来之际，云南省公安厅、云南省禁毒办、西双版纳州公安局、“冰雨火”剧组在景洪市公安局举行“拒绝毒品，我代言”网络公益活动启动仪式，在快手“中国警察网”（ID：zgjcw-ks）全程直播，正在当地拍摄禁毒题材电视剧的《冰雨火》剧组制片人和陈晓、王一博等5位主演也现身直播间，为拒绝毒品代言。

据悉，此次活动旨在通过介绍民警禁毒历程、展示毒品种类、讲解毒品危害等形式，让大家正视毒品、了解毒品、远离毒品。进一步增强全民抵制毒品的社会责任感和参与“禁毒人民战争”的公民意识。

数据显示，一个半小时的直播，快手平台累计在线观看人数达475万人次。“缉毒警察们辛苦啦” “负重前行真的不只是一句网络鸡汤” “原来缉毒工作这么危险”......亲眼看见民警们缉拿毒贩的真实场景，听到毒品给人带来的各种危害，老铁们表示震惊的同时，更多的流露出对缉毒民警的敬佩。

远离毒品诱惑，共建健康无毒生活环境

启动仪式上，云南公安通报了禁毒战果。2019年，云南以“禁毒2019两打两控”专项行动为抓手，强化公安大数据实战应用，全面加强堵截“金三角”毒品渗透和省内毒品治理各项工作，共破获毒品违法犯罪案件1.5万起，缴获毒品31.4吨，取得了2017年至2019年连续三年蝉联全国第一名的好成绩。

通过快手“中国警察网”直播间，老铁们观看了播放了由云南省公安厅、“冰雨火”剧组联合录制并邀请社会各界代表参与的“拒绝毒品，我代言”公益短视频，并倡议：切实增强禁毒法律意识，提高抵御毒品侵袭的能力，筑牢拒毒防毒防线。将禁毒作为自己应尽的终身义务，拒毒品于家庭之外，关爱自己的家人，提醒自己周围的人珍爱生命、拒绝毒品。从我做起，倡导健康文明生活，创造无毒社会环境。切实增强“禁绝毒品、人人有责”的社会责任感，积极加入到禁毒人民战争中来。

随后，《冰雨火》剧组制片人向大家发起倡议，希望大家增强禁毒意识，远离毒品诱惑，积极加入禁毒的人民战斗中来，同走无毒阳光路，共同创建绿色无毒的健康生活环境。5位主演也分别发表了自己为拒绝毒品代言的宣言。至此，“拒绝毒品，我代言”网络公益宣传活动正式启动。

虽然这是一场有关缉毒的活动，却没有一位缉毒民警出现在镜头面前。为了保护缉毒民警自身和家人的安全，所以缉毒民警不能在镜头前曝光，哪怕在路上碰到自己的家人也不能打招呼，他们平时只能身着便装，警服对他们来说只能是一件压箱底的衣服。

负责介绍的民警把缉毒民警称作“最优秀的演员”，因为缉毒工作的特殊性，经常需要缉毒民警去饰演不同职业、性格的人，通过这样的方式隐匿自己的警察身份，摸清贩毒团伙底细，从而破获贩毒案件。

毒品，是深渊也是打在英雄身上的子弹

启动仪式过后，景洪市公安局民警徐顺华带着老铁们走进了景洪市公安局禁毒大队的大楼，来到禁毒大队的荣誉室。据介绍，禁毒大队成立于1982年，下分为综合情报信息中队、侦查一中队（敬忠中队）、侦查二中队和禁吸禁种中队，近5年来，禁毒大队共破获各类毒品案件一千余起，抓获一千余人，缴获毒品6余吨，缴获各类枪支10余只。

“用刀划开罂粟花就能得到像胶水一样粘稠的汁液，烘干后就会变成块状，这就是我们俗称的鸦片。”荣誉室的桌面上放置着一些缴获的毒品，成袋的吗啡、砖头大小的海洛因、冰毒、摇头丸、小红豆......缉毒民警向大家一一介绍了这些毒品的形态、味道和危害。“很多毒品都会危害到人的中枢神经，使其产生幻觉，长期服用、吸食会严重影响人体正常的生理机能，甚至全身溃烂流脓，最后器官衰竭导致死亡。”

同时民警劝告大家，“毒品一旦沾上就很难戒掉，千万不要因为听信吸毒减肥、或因为好奇而去尝试，寻求一时快乐造成的是永远的伤害。”

在长时间的缉毒过程中，景洪市公安局禁毒大队也诞生了许多缉毒英雄，其中李敬忠同志牺牲后被评为一级英模。据了解，一中队又被称作敬忠中队，英雄李敬忠曾是一中队队长，参与破获多起大宗毒品案件，但在2016年11月，在一次中缅边境附近的抓捕行动中，32岁的李敬忠不幸牺牲。当时负责检测遗体的医生表示，他受到的伤害程度类似于被斩首，但即使是这样，他的双手还是紧紧的抱住毒贩，保护了他身后的队友。

“爸爸去很远的地方打小怪兽了，他一定会回来的。”李敬忠牺牲时，他的孩子才四五岁，还不明白死亡到底意味着什么的孩子，坚信英雄爸爸终将归来。

快手直播，成“远离毒品”宣传新方式

毒品是万恶之首，它曾给中华民族带来极其沉重的灾难，使中国人民蒙受了近百年东亚病夫的耻辱。如今毒品仍给无数家庭和社会带来巨大危害，威胁着人们的身心健康，破坏社会安宁。

2019年发布的《2018中国毒品形势报告》中显示，2018年，我国共破获走私、贩卖、运输毒品案件7万起，抓捕犯罪嫌疑人9.8万人次，缴获各类毒品41.8吨。随着互联网、物流等新业态迅猛发展，不法分子越来越多地应用现代技术手段，利用海陆空渠道走私贩运毒品，渠道立体化、手段智能化。

长期以来，广大公安民警舍身忘死日夜奋战在禁毒斗争一线 ，用青春、热血，乃至生命为我们创造着安全、稳定的社会环境，虽然禁毒工作取得了显著成效，然而，当前国际国内毒情形式依旧严峻复杂，禁毒工作仍然任重道远。

通过全程直播此次“拒绝毒品，我代言”网络公益宣传活动，不仅帮助大家树立对毒品危害的正确认知，引导大家远离毒品，鼓励大家举报吸毒人员的同时，也为大众提供了一个真切感受缉毒工作困难性和危险性的渠道。在呼吁越来越多人珍爱生命，远离毒品，树立健康生活理念的同时，更为全国乃至全世界禁毒事业的开展贡献了力量。

(责编：许维娜、夏晓伦)