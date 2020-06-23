端午消费趋势报告：国风经济复苏成消费新活力

端午节即将来临，为了让大家“粽”情享受到小长假的乐趣，美团App联合众多知名商家在6月24日-6月27日期间开展端午大促活动，涵盖餐厅美食、各类外卖、超市百货、景点门票等吃喝玩乐行各项服务。与此同时，美团还发布了《“粽”情一夏端午消费趋势报告》（以下简称“报告”）。

报告显示，今年端午国风经济消费成为了消费新活力，粽子作为端午必备传统美食今年的销量持续走高，其中咸粽子消费版图持续扩大，另外汉服、古风摄影等体验类消费和古镇游等旅游类消费都呈现高增长；同时二季度的经济回暖更为显著，尤其4月以来全国各地经营小店的新增小商户增幅高达90.1%，如雨后春笋般迅猛发展。

咸粽子版图持续扩张 南咸北甜格局出特例

粽子是中国人端午必备的传统美食。美团App大数据显示，2020年端午节的粽子销售量没有受到疫情影响继续扩大，而去年咸粽子和甜粽子的销售额比例接近7：3，今年咸粽子和甜粽子的销售比例接近8：2，咸粽子的消费版图在继续扩张。

对比过往，今天全国依然延续了“南方爱咸、北方爱甜”的格局。但也有个别例外，如位于东北的沈阳市今年咸粽子销售额占总销售额的就高达55%，在偏爱甜粽子的北方城市中独树一帜成为北方城市的“特例”。

而咸粽子则是完全占据了南方城市的主流，在此次报告统计的25座城市中，咸粽子均占据了南方城市的绝对主流，武汉市作为南方城市中甜粽子比例最高的城市，甜粽子也仅获得了32%的份额。

不仅仅是粽子，端午期间，美团App也为用户献上了端午美食礼包。从传统中餐望湘园、外婆家到年轻人喜爱的麦当劳、肯德基、汉堡王等都推出端午特惠套餐。

汉服馆、古风摄影服务激增 古村镇成短期旅行的热门地

“小众爱好衍生文化消费大产业”，今年端午掀起了传统文化消费复兴浪潮，广州、沈阳、西安等地区的国风消费订单数增长明显。其中端午前预约的国风消费订单排行榜前三名的分别是汉服体验馆、古风摄影写真、传统手工坊，因其独具特色的内容，销量持续走高。

传统节日当前，人们似乎更喜欢有传统意味的旅游目的地，预约数据显示古村古镇游是今年端午小长假进行短期出游度假的潮流聚集地。

数据统计显示，2020年古村镇旅游出行占比相较去年同期增长21%。乌镇西栅景区、、乔家大院、台儿庄古城预计是今年端午节最热门的古镇；而南京总统府、秦皇岛老龙头、沈阳张氏帅府（大帅府）、武汉黄鹤楼和苏州拙政园则以独特的魅力，分别占据名胜古迹订单数量榜单的TOP5。

为了让用户能够更好的出行游玩，美团App还贴心准备了众多超级优惠，例如广州长隆水上乐园推出5折优惠。上美团App搜索你想去的热门目的地，会有意想不到的折扣惊喜哦。

小城小店人气旺盛 小城经济焕活力

小城小店焕发经济新活力，低线城市人群外出旅游的比例较一二线城市有所扩大。报告显示今年端午小长假，三线及以下城市居民交通出行订单量占比与去年基本持平略有上涨，但三线以下城市居民预订酒店订单量占全国整体订单量比例增至43.6%，相比于2019年稳步提升4.8个百分点。

随着疫情的持续好转，全国小店经济发展呈现出强劲势头。报告显示，尤其今年4月以来，全国各地经营小店的新增商户增幅高达90.1%，全国小店如雨后春笋迅速复苏。从省份分布上看，广东、江苏、浙江成新增小店省份排名前三甲，经济回暖迹象相对更明显。

95后的“后浪”掀起养生潮 养发中医成关键词

或许是受到年初疫情影响，越来越多的年轻人开始注重健康和养生，报告显示，95后人群在养生项目订单量较去年有较大幅度增长，而95后最爱的养生项目中，养发、瑜伽、中医、按摩、足疗等成为重要的关键词。

“后浪”的养生还体现在吃上，报告数据显示，端午节前，95后人群外卖轻食订单同比增长45.6%。在颜值即正义的当下，爱美已是再正常不过的自然需求，尤其作为独立成长“后浪”们来说，而95后也更爱美更敢美。报告显示，2020年端午节前，95后医美预约消费订单环比增长32.7%。

端午消费的趋势从一个侧面反应了国人生活服务消费的新动向，而美团App作为覆盖各类生活服务的全平台，也会持续为用户提供吃喝玩乐行各类生活服务，助力假日经济。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)