电商资讯：地方政府出台电商直播政策 电商市场创造就业新机会 

人民网北京6月23日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：随着线上经济的持续深化发展，电商市场不断壮大，带动了大量直接与间接就业。人社部近日推出百日千万网络招聘专项行动，共提供54万个岗位。杭州余杭区发布政策，直播电商主播最高可享受“国家级领军人才”政策。受购物节、端午等节假日影响，消费市场逐渐回暖，飞猪数据显示，今年端午节整体出游人次已恢复到去年六成。

1. 人社部推出百日千万网络招聘专场

6月19日至25日，人社部百日千万网络招聘专项行动重点推出房地产、互联网、旅游住宿、教育、生活服务业专场招聘，1.5万余家用人单位提供岗位54万个。生活服务业专场由支付宝承办，共有盒马鲜生、中茶茗品、遨游国旅等6000余家企业参加，提供岗位9200余个，涵盖电商运营、仓库配货、供应链管理等职位。

2. 网信办约谈10家直播平台

近期，国家网信办会同相关部门对国内31家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，经查，10家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题，未能有效履行企业主体责任。

3. 杭州余杭区：直播电商主播最高可享受“国家级领军人才”政策

杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”，明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定，按最高B类人才（国家级领军人才）享受相关政策。

4. 中国今年快递业务收入有望超8600亿元

据国家邮政局统计，5月中国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入同比增长25%。快递业在疫情后期逆势增长，业务量增速超40%，创2018年2月以来新高。国家邮政局预计2020年快递业务量将超740亿件，快递业务收入超8690亿元。

5. 飞猪端午旅游趋势预测：全国出游人次恢复六成

端午节前夕，飞猪发布端午旅游趋势预测。飞猪数据显示，今年端午全国各地周边游需求较高，整体出游人次已恢复到去年六成，京津冀地区除外；京津冀地区约恢复到去年四成左右。此外，由于假期天数短，整体出游积极性不及五一。

6. 抖音开放企业号直播特权

近日，抖音对企业号开放了直播权限，覆盖所有已认证的抖音企业号和通过免费企业信息验证的企业用户。企业号获得的直播相关特权包括预约服务、团购两大转化组件，以及在直播间分享产品。

7. 淘宝发布“一亿新生计划” 上线淘宝教育频道

淘宝发布“一亿新生计划”，宣布进军教育领域，上线淘宝教育频道。

淘宝教育事业部总经理黄磊表示，淘宝将依托8亿活跃用户，直播、营销、小程序等工具及“猜你想学”的能力，未来三年帮助超1000家教培和知识付费机构获取10万名以上新生。

8. 腾讯直播启动“生态服务商招募计划”

6月22日，腾讯直播正式发布“生态服务商招募计划”，请更多具有商家全域服务能力的电商直播服务机构，共同搭建服务商生态体系。此次招募对象包括电商培训、品牌营销、产业带直播基地、直播代运营、商家服务在内的五类生态服务商，为用户提供品牌、运营、流量、产品、服务等权益。

(责编：毕磊、夏晓伦)