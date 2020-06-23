直播电商驶入发展快车道 专家：合规引导、人才培养是前提

人民网北京6月23日电（记者毕磊） 近年来网购消费升级日益加速，消费领域新场景、新业态、新应用不断涌现。2016年，“直播+电商”成为一种新兴网购方式，消费者对网红流量的关注度、对推荐商品的兴趣度、对体验互动的认知度都有了新要求，今年以来，越来越多的消费者通过观看网络直播下单购物，多产业“云复工”、消费者“云逛街、云购物、云旅游”热情高涨，助推了直播电商井喷式发展。人民网新电商研究院梳理两会期间代表委员相关观点、提案，关注国家相关行动、措施，并对电子商务领域专家进行专题调研采访，一起来看看他们对于直播电商怎么说、如何做。

图为全国人大代表梁倩娟（右）在甘肃陇南市徽县大河店镇文池村直播，助力蜂农销售蜂蜜。

代表委员齐关注

今年两会期间，“直播带货”、发展线上经济，也成为高频热词，代表委员“出圈”带货，有关提案也成为关注焦点。

全国人大代表梁倩娟，在今年全国两会上指出：“建议加强直播电商培训和监管，当下直播带货等形式促进了农产品销售，对于缓解难卖、助力产业发展和促进农民增收都发挥了积极作用。”“建议相关部门要加强对直播电商等电商新业态的支持和监管，进一步推进农村电商的发展，让数字经济持续快速发展产生的巨大活力，成长为农村经济增长的新动能。”

全国人大代表、上海社科院副院长张兆安提出关于“大力发展直播电商释放消费潜力”的建议。他表示，从目前直播电商市场的热度可以预见，2020年的成交总额超过万亿元是大概率事件，直播电商将会直接推动消费增长，带来巨大的销售增量，但合规问题是现阶段直播电商的短板，将建议建立直播电商的自律机制、直播带货的监管机制、直播消费的选择机制、直播经济的公平机制。

部委出台新动作

近期，受人社部委托，中国就业培训技术指导中心发布了《关于对拟发布新职业信息进行公示的公告》，拟新增10个新职业。其中，在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行多平台营销推广的人员，被称作“互联网营销师”，其下设“直播销售员”，至此日渐火爆的电商主播等岗位成为“名正言顺”的新职业，与此同时，今年5月，19名电商主播获得了浙江省义乌市人力社保局颁发的“电商直播专项职业能力证书”，成为全国首批“持证上岗”的职业主播。

我们注意到“直播带货”作为新生业态发展迅猛，其存在的问题也日益凸显，行业亟待规范。国家网信办有关负责人表示，结合群众举报及核查情况表明，国内31家主要网络直播平台普遍存在内容生态不良现象，不同程度地存在内容低俗庸俗问题。其中，秀场类直播乱象频发，一些女主播衣着暴露，一些男主播言行粗俗恶俗，低俗热舞、恶搞、谩骂等现象屡禁不绝；聊天类直播内容无营养无价值，甚至传播不良价值观；留言互动、弹幕和用户账号注册疏于管理，违法违规信息层出不穷。一些平台企业经营态度不端正，自身利益至上，有的借助免费“网课”推广“网游”，有的利用色情低俗内容诱导用户点击浏览并充值打赏，有的利用“抽奖”“竞猜”“返利”等方式涉嫌组织网络赌博。诸多直播乱象严重背离社会主义核心价值观，危害青少年健康成长，败坏社会风气，社会各界呼吁要严加整治。

6月5日起，国家网信办、全国“扫黄打非”办会同最高人民法院、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、市场监管总局、广电总局等部门启动为期半年的网络直播行业专项整治和规范管理行动，并发布了首批处罚决定，44款直播平台依法分别被处以约谈、下架、关停服务。

6月23日，国家网信办官网披露，网信办会同相关部门对国内31家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，着力把网络直播专项整治和规范管理工作引向深入。经查，“虎牙直播”“斗鱼直播”“哔哩哔哩”“映客直播”“CC直播”“疯播直播”“欢乐直播”“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频”等10家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题，未能有效履行企业主体责任。国家网信办指导属地网信办依法依规约谈上述平台企业，视违规情节对相关平台分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册、限期整改、责成平台处理相关责任人等处置措施，并将部分违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。

与此同时，值得十分关注的是由中国商业联合会媒体购物专业委员会牵头起草制定行业内首部全国性社团标准《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准，是首部全国性直播电商标准，将于7月正式发布执行，该标准将对行业术语和定义、“带货”产品的商品质量、直播场景软硬件要求、网络主播的行为规范、MCN机构的服务规范、行业企业的经营管理、内容发布平台合规性、产业孵化器和培训机构的准入条件、行业诚信体系建设、监管部门的监督管理等都做出规范性要求，为直播购物行业设门槛、划底线、树标准、立规范。“直播带货”将进入“监管时代”，迎来标准化发展。

合规引导、人才培养是前提

商务部中国国际电子商务中心研究院院长、首席电子商务专家李鸣涛向人民网新电商研究院表示：“‘新职业’的认定有利于提升专业门槛、提供行为范本；培养规范化、专业化的人才，对行业可持续发展大有裨益。从监管方面看，引导行业整体规范、健康发展是重点，包括对上架商品的合规性、主播宣传用语的规范性、退换货保障等方面加强行业指导和法规规范十分必要。”

“一些地方对网络经济认识不足，对互联网在产业结构转型中的作用重视不够。支持网络经济发展的扶持政策少。”全国政协委员田向利指出：“农村发展电商还有诸多难题待解，人才缺乏问题较为突出。”为此田向利建议，把电商人才纳入全省人才培养规划，引进和培育一批高层次电商人才。整合各领域培训资金资源，对电商从业人员开展职业培训，颁发职业资格证。加强高等院校电子商务专业院系与地方电商产业园对接，开展校地“双向”人才培养合作。

5月19日，人民网新电商研究院携手北京大学创业训练营，共同发起“新电商人才发展计划”，聚焦新电商的产业链条发展，关注资源集约、结构合理、协同发展的新电子商务生产体系、传播体系、商业体系以及培训体系。为产业深度融合发展提供强有力的政治建设和人才建设保障，并与全产业合作伙伴一起，齐力打造体现主流价值的产品形态、传播形态和商业生态，整合行业优秀资源力量，培养新电商领域急需人才。

在直播电商新业态迅猛增长的同时，行业乱象、相关人才缺口问题日益凸显。优质的人才储备，是数字经济新业态健康、有序、持续发展的前提。

李鸣涛院长还提到：“未来在5G、AR、区块链等新技术的驱动下直播带货的玩法、体验还会有非常大的发展空间。保持行业快速、健康发展，发挥其体验好、流量大、关注度高、互动性强等优势，服务好实体经济的发展需要、满足消费者日益多元化的消费需求是关键。”

(责编：毕磊、夏晓伦)