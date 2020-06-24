5月我国实际使用外资同比增长7.5%

本报北京6月23日电 （记者罗珊珊）记者近日从商务部获悉：5月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5%；前5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。
数据显示，前5月，我国高技术产业实际使用外资同比增长2%，其中，信息服务、电子商务服务、研发与设计服务同比分别增长42.3%、67.9%和49.8%。在主要经济体和区域中，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长6%；东盟实际投入外资金额同比增长10.1%。
前5月，我国境内投资者共对全球157个国家和地区的3570家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资2962.7亿元人民币。对“一带一路”沿线国家投资合作保持增长，前5月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资65.3亿美元，同比增长16%，占同期总额的15.5%。
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