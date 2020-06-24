交通固定资产投资同比增长27%

本报北京6月23日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：5月份，交通固定资产投资完成3433亿元、同比增长27.0%，增速较4月加快8.9个百分点。1—5月，交通投资共完成10223亿元、同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现增长。

目前，交通行业主要领域均已复工复产。截至6月22日，在建重点项目复工率达到99.84%。公路水路运输企业复工率达到98.7%，其中客运和货运企业复工率分别达到98.0%、99.6%。

货运运行持续回升。5月份，公路水路营业性完成货运量40.7亿吨，同比增长0.3%；完成邮政快递业务量73.8亿件，同比增长41.1%；港口货物吞吐量完成12.6亿吨，同比增长4.4%，增速持续回升。

营业性客运量恢复程度过半。5月，完成营业性客运量7.4亿人次，恢复至去年同期的50.7%，恢复程度较4月提高10.9个百分点；全国36个中心城市完成公共交通客运量35.2亿人，恢复至去年同期的60.9%。

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 07 版）

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