数码产品消费方兴未艾（消费视窗·消费回升看“大件”③）

近日，在北京苏宁易购慈云寺店，销售员正向顾客介绍5G手机。

宁超然摄

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平板电脑、智能数字音视频播放器等各类数码产品，正越来越受到城乡居民欢迎。特别是“云生活”让人们对数码产品有了更多需求，加上5G技术、智能化新产品、新型分期消费模式等的出现，让数码产品消费热潮涌动。

营收与人气实现双丰收

国产5G手机新品接连发布，5G应用场景也日益增多，成为数码产品消费增长的重要引擎

近日，苏宁南京新街口云店重新装修后开业，5G体验馆、OLED体验厅、8K体验中心……各类消费类电子产品区客流不断，人气旺盛。“6·18”当天，拥有节能除菌功能的高效健康空调销量突破1000台，干衣机、洗烘一体机销量环比增长220%。

计算机类、通信类和消费类电子产品统称“3C产品”，是数码产品中的大头。台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、数字音视频播放器以及其他各类数码产品，正越来越受到城乡居民的欢迎，在居民消费中占据重要位置，成为名副其实的新“大件”。

在统筹推进疫情防控和经济社会发展过程中，国内电子类产品消费暖流涌动，线上电商与线下实体店同步回暖。

——看各大平台，营收与人气实现双丰收。

乐信旗下分期乐商城数据显示，3C产品消费复苏迹象明显，4月3C产品交易额较3月提升43%，5月较4月提升52.7%，6月第一周环比5月最后一周提升60.4%。

今年“6·18”电商促销第一周，参加拼多多百亿补贴的3C产品成交额同比增长130%，其中6月1日全天3C产品成交额同比增长超过180%。苏宁在6月1日当天，5G手机销量比去年“双11”首日增长306%，线上以旧换新订单增长111%，电脑订单增长105%。“6·18”期间，天猫精灵智能投影仪销售增长超300%，天猫精灵智能健康设备销售增长50倍。

据大疆创新公共关系总监谢阗地透露，疫情防控期间互联网短视频、手机视频拍摄等兴起，各大平台上包括稳定器、云台相机在内的手持影像类产品增长较快。

——看消费结构，国产手机、互联网电视、平板电脑消费位居前列。

5G技术点燃消费热情。国产5G手机新品集中发布，5G应用场景也日益增多，成为数码产品消费增长的重要引擎。小米推出的Redmi K30 Pro系列手机销量一路高涨。

以平板电脑、笔记本电脑为主的电脑消费，构成3C品类销量回暖的另一个支撑点。分期乐商城负责人表示，分期乐经过调研发现，受移动办公、在线教育、电商直播、短视频创作、电竞游戏等影响，轻薄笔记本、iPad Pro等融合办公与娱乐需求的新产品最受分期消费者喜爱。

“‘云经济’进一步激发电子产品消费需求。”联想集团高级副总裁兼首席战略市场官乔健说，疫情防控期间出现了众多新型商业模式，远程办公、线上购物、在线游戏、远程问诊等极大地带动了电脑、显示器等产品销售，“联想发放了2亿元专属消费补贴，打造线上线下融合消费模式。”

智能产品提升生活品质

在需求端，智能化的电子产品盛行；在供给端，反向定制的生产模式让供需更适配

“小度小度，帮我播放唐诗三百首。”“现在是下午3点半，小度为你播放一组轻音乐，正在忙碌的你记得起身活动。”这些天，在江苏徐州市居民赵君花家里，百度智能音箱小度成为一家人爱不释手的产品，听歌、看综艺、报时、人机对话……大人小孩都能找到自己喜欢的功能。

当前，数码产品消费领域涌现出不少新模式、新业态、新技术，在供需两端都有新亮点，消费升级趋势明显。

在需求端，智能化的电子产品盛行，满足人们对体验好、时尚感强的电子产品的需求。

从过去3年天猫线上消费电子品类的增速看，智能机器人、智能音箱、智能体脂秤、智能手表/手环、智能出行、智能飞行等产品分别获得229%、121%、74%、51%、45%、25%的增长，智能化的消费类电子产品加速走进消费者生活，激发消费活力，提升生活品质。

在供给端，数字化加速供给侧结构性改革，C2M（用户直连制造）成为新潮流。

当前，消费者对数码产品品牌偏好呈现多元化趋势，定制化商品受到青睐，引起生产方式的变革。C2M模式的核心是通过消费大数据提炼消费者需求，再根据消费者需求寻找厂家设计生产，高效对接供需两端，使消费者和厂家都受益。

以互联网电视为例，相关企业正加快智能化改造、柔性化生产。据拼多多“百亿补贴”项目负责人宗辉介绍，拼多多与电视制造企业兆驰集团合作定制生产的新款JVC电视，从研发到生产再到销售，周期仅40多天，相关成本大幅降低，65英寸智能电视价格仅为1999元，上线24小时即实现销售额400多万元。

期待促消费政策再加力

提高物流配送速度，提升售后服务水平，拓展消费市场空间，完善以旧换新政策

数码产品消费方兴未艾，同时也有一些消费“烦恼”。

“之前趁促销网购了一台笔记本电脑，但等了好些天才拿到货；家里附近维修网点也不多，有时机器出了毛病，维修师傅要预约好几次才能上门服务。”江西贵溪市塘湾镇居民彭小龙说。

“数码产品以旧换新挺好，但总有一个顾虑，我的隐私信息泄露了怎么办？即便将旧机格式化，也担心会被恢复数据。另外，各大平台以旧换新流程也不一样，让人不知道选哪家好。”在北京某事业单位上班的王凯说。

专家表示，促进数码产品消费，还须进一步优化消费环境、打通流通堵点、提升售后服务、保障消费者权益。

中小城市，尤其是县城、城镇以及农村等正成为数码产品的广阔蓝海。

据中国互联网信息中心统计，我国农村网民规模为2.55亿人，占网民总数的28.2%，这为数码产品提供了广阔的市场空间。

越来越多物美价廉的数码产品正走进农村。6月1日开始，苏宁零售云在全国县镇推行“家电下乡”行动，以平均8%、最高10%的价格补贴，将包括数码产品在内的家电销售给农村居民。

农村市场数码产品消费正在不断扩大，但同时也要看到，我国农村互联网普及率为46.2%，比城镇地区低30个百分点以上，差距较大；在个人电脑渗透率（电脑台数与居民户数的比值）方面，根据中国社科院统计，我国农村电脑渗透率为每百户29.2台，城镇为每百户80.8台，差距也较为明显。专家认为，要促进数码产品消费，在做优存量、做大增量、弥合“数字鸿沟”、迈向高质量发展上，还大有文章可做。

乔健表示，企业要加大研发投入，应用新技术升级电脑产品，提升供给质量。一方面，利用5G、物联网、人工智能等新技术推动个人电脑智能化升级，针对在线办公、在线教育、直播带货等新业态开发新型适应性产品；另一方面，针对新型个人电脑产品，通过线上线下结合的展览展示形式，积极运用虚拟现实、增强现实等体验技术，深化用户在应用场景体验、产品功能设计、数字内容创作等方面的协同参与，丰富用户的信息消费体验。

北京工商大学商业经济研究所所长洪涛认为，有关部门与地方可将以旧换新等补贴政策向欠发达地区和城市低收入群体倾斜，让更多的消费者早日掌握先进的数字生产力和创新工具。

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 19 版）

(责编：杨光宇、曹昆)