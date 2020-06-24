第一批抗疫特别国债纳入国债期货可交割券范围

新华社上海6月23日电（记者潘清）来自中国金融期货交易所的消息称，23日上市交易的第一批抗疫特别国债符合国债期货可交割券条件，纳入可交割券范围。
据了解，由财政部发行的第一期和第二期抗疫特别国债（“20特国01”“20特国02”）于6月18日招标发行，期限分别为5年期和7年期，发行量均为500亿元，中标利率分别为2.41%和2.71%，认购倍数分别为2.5倍和2.76倍。
23日，第一、第二期抗疫特别国债在银行间债券市场和交易所债券市场同时上市交易。根据财政部和中金所公告，抗疫特别国债符合国债期货可交割券条件，可以用于交割。
中信建投证券固定收益部专家蒋胜评价认为，承销商可利用国债期货锁定认购成本、提升定价效率，这对于支持抗疫特别国债平稳发行具有积极意义。
东方证券吴泽智等业内人士则表示，近期债券市场利率波动幅度较大，将抗疫特别国债纳入国债期货可交割券范围，机构投资者可利用国债期货对冲利率风险，有助于提升抗疫特别国债二级市场流动性。
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