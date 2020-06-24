长江干流四座梯级电站实现今年首次全开运行

本报北京6月23日电 （记者朱隽）从中国长江三峡集团获悉：长江干流四座梯级电站——三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝水电站共82台机组于23日实现2020年首次全开运行，总出力达3953万千瓦。
今夏，面对严峻的防洪形势，三峡集团长江电力严格执行国家防总、长江防总的调度指令，积极开展以三峡水库为核心的梯级水库联合调度，在充分利用防洪库容拦洪蓄洪、削峰错峰的同时，优化梯级电站间联合会商、信息共享、协调联动机制，根据来水情况和用电需求实时滚动更新梯级水库联合调度方案，在确保梯级枢纽安全稳定运行的基础上最大限度发挥枢纽综合效益，以强劲可靠的“电力引擎”助力经济社会发展。
《 人民日报 》（ 2020年06月24日 07 版）
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