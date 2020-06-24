泰国推出国内旅游促进计划

泰国内阁日前批准一项预算为224亿泰铢（1美元约合31泰铢）的国内旅游促进计划。这项计划由泰国旅游和体育部、财政部共同提出，主要通过政府补贴的方式鼓励本国民众进行国内跨府旅游。这项名为“旅游分享幸福”的计划包括“鼓舞游”“同游”“分享幸福游”三大旅游优惠措施，将于7月至10月实施。

“同游”项目将通过网站为申请人提供酒店优惠券或电子折扣卡，折扣最高可达到50%。“分享幸福游”项目将为每位游客负担部分机票、旅游大巴、租车等交通费用，每人补贴共2000泰铢。“鼓舞游”项目鼓励泰国1.3万家旅行社组织支援抗疫人员出游，政府将向地方旅游机构提供每人不超过2000泰铢的资金支持。

旅游业在泰国经济中占有重要地位，旅游业回暖将带动餐饮、住宿、交通等多个行业的复苏。泰国国家旅游局局长育塔萨说：“泰国的旅游业复苏计划将首先着眼于国内、府内和府际旅行，希望国内旅游业在6月或7月开始好转。”

旅游业是泰国受疫情打击最严重的行业之一。泰国旅游与体育部部长皮帕表示，今年4月和5月赴泰旅游的外国游客数量几乎为零。今年前5个月，泰国入境旅游的总收入同比下降59.57%，国内旅游创收同比降幅为57.86%。皮帕表示，预计今年泰国旅游总收入同比减少六成左右。

泰国政府于3月26日在全国范围内实施紧急状态法，芭堤雅和普吉等多个著名旅游景区一度沦为疫情重灾区，因此采取了相对严格的防疫措施。随着疫情趋缓，泰国逐步解除国内封锁禁令，芭堤雅海滩等旅游景点已有条件开放。泰国旅游理事会主席塔拉纳塔·贾斯珀蓬表示，未来一到两年，泰国旅游业将注重刺激国内市场，政府和旅游业界将大力推广泰国各地的国内旅游产品。

除了刺激国内旅游外，泰国政府正在研究逐步恢复入境旅游。泰国副总理兼卫生部长阿努廷表示，政府有关部门正在准备与疫情控制良好、防控能力强的国家和地区开展双向旅游合作。泰国总理府副发言人黛素丽表示，相信旅游行业将逐步重回正轨，并促进泰国经济可持续发展。

（本报曼谷6月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)