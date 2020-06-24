英国央行宣布债券增持计划

英国中央银行英格兰银行日前宣布，将增加1000亿英镑规模的债券购买计划，以支持英国经济应对新冠肺炎疫情冲击。统计显示，今年4月英国国内生产总值环比萎缩20.4%，是1997年有月度记录以来的最大降幅。

英国国家统计局最新公布的数据显示，英国5月申领失业救济的人数已达280万人。经济学家预测，今年第二季度英国失业率可能达到10%。鉴于英国和欧盟间的“脱欧”谈判仍存不确定性，英国经济复苏前景并不乐观。

此前英国政府推出了“带薪休假”计划，为不裁员的企业补贴员工薪水，但该计划只能在短时间内保障就业率，10月计划到期后50%的公司将不得不裁员。目前，美容美发、酒吧、堂食餐厅等需要长时间近距离接触的营业场所仍处于关闭状态。一些已开张的商店为了满足社交距离的要求，不得不减少顾客数量，营业额也有所损失。

据报道，英国财政大臣里希·苏纳克有望于7月公布“夏季预算案”，提出刺激经济的一揽子措施。政府还将在一系列基础设施领域进行投资，包括电动汽车、海上风力发电和碳捕捉等绿色能源技术。

伦敦国王学院政治与经济学院教授乔纳森·波特斯表示，疫情虽然对英国经济打击巨大，但生产率总体没有受损。解决当前失业问题的关键是政府能否出台适当的政策，将失业人口引流至新的工作岗位。

英国将于今年底结束“脱欧”过渡期，但英国与欧盟的贸易谈判走向仍不明朗，这也使得一些经济部门担忧未来的复苏前景。英欧领导人近日举行了视频会议，双方认为应为谈判注入动力，但目前均未公布下一步的谈判计划。

剑桥大学国际贸易专家梅勒迪斯·克劳利认为，受疫情影响，无论英欧谈判进展如何，2020年双方贸易都会受到很大损失。如果谈判失败，将有更多的贸易企业倒闭。克劳利表示，在萧条时期，贸易壁垒对经济的打击更加巨大，关税对于许多英国出口公司而言将是沉重的负担。

（本报伦敦6月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)