国家能源局：今年煤炭消费比重下降到57.5%左右

本报北京6月23日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》提出，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。此外，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右，新增电能替代电量1500亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重达到27%左右。

电能替代是在终端能源消费环节，使用电能替代散烧煤、燃油的能源消费方式，如电采暖、电动汽车、靠港船舶使用岸电等。今年1500亿千瓦时左右的新增电能替代电量，约相当于2019年贵州省的全社会用电量。

中国电力企业联合会有关负责人介绍，电能占终端能源消费比重（终端用电占比）是衡量电气化发展水平的重要指标之一。据测算，电力在终端领域创造经济价值的效率为石油的3.2倍、煤炭的17.3倍。近年来，交通领域、工业过程和居民生活领域电能替代发展迅速。数据显示，2016至2018年年度替代电量分别完成1079、1286、1558亿千瓦时。2018年，我国终端用电占比达到25.5%，高于世界平均水平，与发达国家基本持平。

中国电力企业联合会有关负责人认为，工业领域智能制造不断升级和对传统产业的改造，高技术及装备制造业与现代服务业等新兴产业将成为未来用电增长的主要推动力。该负责人建议，全面提升电气化水平应大力实施电能替代，加强电能替代政策引导，完善相关激励政策，对符合条件的电能替代技术研发、电能替代项目实施予以支持，推进电能替代模式的多元化发展。比如在城乡居民用电领域，加大北方地区清洁取暖工作力度，进一步普及推广家用电器，提升农村电网保障能力，促进提升农村电气化水平。

根据《2020年能源工作指导意见》，今年新增清洁取暖面积15亿平方米左右，光伏扶贫等能源扶贫工程持续推进，完成“三区三州”和抵边村寨农网改造升级。与此同时，能源系统效率和风电、光伏发电等清洁能源利用率进一步提高。西部地区具备条件的煤电机组年底前完成超低排放改造。

(责编：李都也(实习生)、李栋)