去年超5000万人提取住房公积金 这些钱大家都咋花？

广东打造“掌上政府”——“粤省事”小程序，领取住房公积金等民生政务服务都可以在手机上办理。图为广东江门鹤山市民在体验“粤省事”小程序。

黄继明摄（人民视觉）

不久前，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布的《全国住房公积金2019年年度报告》（简称《报告》）显示，2019年住房公积金制度惠及职工数量持续增长，全年住房公积金实缴职工14881.38万人，提取人数5648.56万人，提取额16281.78亿元，人均约3万元。

随着“房子是用来住的、不是用来炒的”定位日益深入人心，人们对住房公积金的态度发生了哪些变化？在住房公积金提取、使用时有哪些新动向？围绕相关问题，本报记者进行了采访。

“付房租”增长快，“还贷”占大头

在城市中，满足住房需求的途径，主要是买房、租房两种。《报告》显示，2019年，住房公积金贷款和提取人数占实缴职工人数接近40%。在租房方面，住房公积金支持1013.82万人为住房租赁提取937.83亿元，支持人数比上年增长32.28%。

孟鲜在上海一家知名的公关公司工作，为了上班方便，她选择在离公司不远的地方租房居住。孟鲜告诉记者，由于公司位于上海市静安区，属于城市的中心地带，所以附近的房租都非常昂贵。自己每个月的工资中，房租占到了很大比重，住房公积金对于支撑租房显得非常重要。

“现在，我每月公积金大概2000多元，基本是按照租赁提取的方式提取的。住房公积金系统上登记一次提取信息就会一直自动续取，每隔3个月发放一次提取的公积金，用起来很方便。”孟鲜说。

与孟鲜类似，曲丞从北京大学毕业后曾辗转多个城市，如今在杭州一家互联网企业工作。曲丞表示，自己还很年轻，并不想跟某个特定的城市或地域绑定，因此选择租房居住。这样一来，换工作甚至换个城市生活就会更加容易。

“我的住房公积金主要还是用于租房。现在，我1个月的住房公积金可以支付1间单身公寓的房租。”曲丞对本报记者说，公积金能有多少，主要取决于基础收入和公司给员工缴纳的比例。在杭州，自己的住房公积金一年可以提取一次。

除了租房用途增长明显之外，“买房还贷”依然是住房公积金使用的“大头”。《报告》显示，2019年共发放个人住房贷款286.04万笔、提取人数5648.56万人，分别比上年增长13.25%、8.72%。与此同时，住房公积金个人住房贷款利率比同期商业性个人住房贷款基准利率低1.65—2个百分点，平均每笔贷款可节约利息支出9.13万元。

“结婚后，我在北京买了房。现在，每个月3000多元的公积金我会一个季度提取一次，主要用来还房贷。”在北京一家银行工作的张景瑜说，对自己来说，如果住房公积金高一些，自己还贷压力就会小一些，因此希望住房公积金能够稳步提高。

缴存有差距，诉求各不同

尽管住房公积金在支持居住方面发挥了很大作用，不过依然有相当一批人对自己的住房公积金“不感冒”。《报告》显示，2019年住房公积金提取人数占实缴职工人数的37.96%，虽然提取额比上年增长10.46%，但提取率却比上年减少1.34个百分点。

记者在采访中发现，对住房公积金长期“置之不理”，主要有两种情况：一是早已通过购买自住房解决了居住问题，二是所在单位住房公积金缴存额度较低，导致“存在感不强”。

重庆姑娘谭莉从事教育工作，几年前在当地买了房子，负债并不多。“因为我已经买了房，还贷压力也不大，所以不太关注住房公积金的变化。作为正常职工收入的一部分，我倒是希望住房公积金的缴存与否由职工自己决定，这样可以更便捷、更自由地转化成到手工资，灵活支配。”谭莉说。

“我每个月住房公积金大概就几百块钱。所以买房、租房这种大事想不起来用这笔钱。工作好几年了，我的住房公积金也一直没动过，怎么提取也没专门去研究。”在天津一家物流企业工作的卢楠谈及住房公积金时说，自己现在生活比较稳定，更希望住房公积金能够以工资或其他收入等形式直接发到手上，这样获得感更强。

有的用于租房，有的用于还贷，有的希望缴存标准提高，有的希望变成到手工资……不同用途、不同诉求，应该如何看待？

“近两年住房公积金年度缴存额以每年约12%的增速持续增长，城镇私营企业、其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位等非公有制经济职工缴存和新开户的比例逐步提升，这是一个积极现象。这一方面得益于政府不断提升住房公积金制度的公平性和普惠性，扩大住房公积金覆盖范围，另一方面也源于一些企业通过适度提升职工住房公积金缴存额度来吸引优秀人才。”贝壳研究院首席分析师许小乐在接受本报记者采访时说。

许小乐进一步指出，目前大量年轻人、新市民在住房方面还存在较大压力，而住房公积金的支持力度还不足，需要进一步改革完善。

助力保民生，仍需更完善

今年5月，《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》明确提出：“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，改革住房公积金制度。”

在实践中，各地也纷纷积极响应，让住房公积金发挥更大的保民生功效。例如，黑龙江哈尔滨市提高住房公积金支付公共租赁住房租金提取额度；广西玉林市针对疫情防控期间支付房租压力较大的租房职工，住房公积金由原来每年提取一次调整为可逐月提取；山东潍坊市提出，符合租赁自住住房提取住房公积金条件的承租人及其配偶，可根据各自实际情况自主确定提取方式……

“目前住房公积金可以有效帮助我缓解一部分的房租压力。因此，我个人支持国家不断完善和改革住房公积金制度。”孟鲜表示，尽管直接取消住房公积金可以减轻企业的压力，从而间接释放更多活力，但无论买房还是租房，在大城市打拼的年轻人终归需要一个比较体面的居住环境。未来，住房政策需要进行更多调节，探索出兼顾各方合理诉求的住房公积金制度。

许小乐表示，疫情对不少企业和职工收入带来了影响，多地为缓解职工租金支付压力，相继出台了上调职工租房公积金提取额度细化政策，合理提高租房提取额度。随着政策加大对公积金租房的支持，职工使用公积金支付房租的意识不断提升，预计2020年公积金租房提取人数及额度将进一步增长。

对于住房公积金制度的改革方向，许小乐认为主要应重视两点，一是扩大公积金的提取用途，二是探索建立灵活自愿的缴存制度，让公积金的好处惠及新市民。“比如，进一步探索扩大公积金提取用于支付房租的比重，同时将既有住宅更新改造纳入公积金提取用途，允许市民提取公积金用于支付增设电梯、改善居住条件。”

多位业内人士建议，未来住房公积金应进一步加强管理、提高使用效率，特别是推动跨省跨市异地贷款和支取的便利化，加强城市之间的互融互通，实现“账随人走，钱随账走”，让住房公积金制度发挥更高效的民生保障作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)