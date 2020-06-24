交通运输部：前5月交通固投重回正增长

原标题：前5月交通固投重回正增长

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）在6月23日举行的交通运输部6月例行新闻发布会上，交通运输部新闻发言人孙文剑介绍，1-5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现正增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。

孙文剑介绍，前5个月交通固定资产投资同比实现正增长。5月，交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27%，增速较4月加快8.9个百分点。

他同时介绍，交通行业主要领域均已复工复产。截至6月22日，在建重点项目复工率达到99.84%。公路水路运输企业复工率达到98.7%，其中客运和货运企业复工率分别达到98%、99.6%。

在交通部管理干部学院教授张柱庭看来，5月交通固定资产投资规模与往年基本持平，在正常情况下只是一个普通的数字，但放到疫情防控背景下，却有了特别的意义。

“每年冬天，北方的交通基本建设基本上开不了工，一般是5月陆续开工，南方建设正常开工。”张柱庭说，“疫情期间南方交通基本建设受到了疫情的影响，确实有一些项目没有开工，固定资产投资完成遇到了许多困难。”

“但在国家要求复工复产大背景下，交通基本建设是最早复工复产的领域，也是全国基本建设复工复产最快的，大概4月的时候复产就接近100%了。现在基本上把之前的缺口赶回来了，从这个角度讲交通行业各个参建单位克服困难，做了大量工作，才达到了现在的水平。”张柱庭表示。

除此之外，孙文剑在发布会上介绍，我国货运运行也持续回升。5月，公路水路营业性完成货运量40.7亿吨，同比增长0.3%。完成邮政快递业务量73.8亿件，同比增长41.1%。港口货物吞吐量完成12.6亿吨，同比增长4.4%，增速持续回升。

同时，营业性客运量恢复程度过半。5月，完成营业性客运量7.4亿人次，恢复至去年同期的50.7%，恢复程度较4月提高10.9个百分点；全国36个中心城市完成公共交通客运量35.2亿人，恢复至去年同期的60.9%。

“在疫情期间，很多地方把交通运输停了，只留下来应急保障的。现在运输业的复工复产已经差不多达到了原有的规模。”张柱庭说。

当天，交通运输部还发布了《2020年交通运输固定资产投资计划（第二批）》，对具体省市的交通固定资产投资进行公示，其中包括农村公路路网改善工程8.3亿元的投资计划。

在2019年12月27日的新闻发布会上，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕曾表示，2020年交通运输行业预计完成固定资产投资2.7万亿元，实现具备条件的乡镇和建制村通客车、港口集装箱铁水联运量增长12%以上、乡镇快递网点覆盖率达到98%等目标，全面完成“十三五”规划各项目标任务。

交通固定资产投资是基础设施建设中重要组成部分，按照统计局披露的数据显示，2020年1-5月，全国固定资产投资降幅也处于收窄的区间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)