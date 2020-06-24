未按时提交年报 瑞幸咖啡再收退市通知

北京商报讯（记者 王晓然 郭缤璐）第一份退市通知后的听证会还未举行，瑞幸咖啡再次收到纳斯达克退市通知。6月23日，瑞幸咖啡发布公告称，公司于6月17日收到纳斯达克发出的第二份退市通知，其原因是未能提交瑞幸咖啡截至2019年12月31日的年报。瑞幸咖啡在公告中表示，公司一直在努力探索尽快提交年度报告的可能方法。不过，由于新冠肺炎疫情导致的财务报表编制流程延迟以及先前披露的内部调查的悬而未决，公司无法提交年度报告。
关于瑞幸咖啡因未提交年度报告而收到退市通知一事，北京商报记者联系到瑞幸咖啡，相关负责人表示，关于上述消息暂无回应，目前一切运营正常。
实际上，在上个月，瑞幸咖啡因财务造假刚刚接到纳斯达克退市通知。当时瑞幸咖啡表示，公司计划要求举行听证会，并且在该听证会结果出来前，瑞幸咖啡股票将继续在纳斯达克市场交易。然而，就在一个月后，听证会还未举行，瑞幸咖啡因未能按时提交年报再次收到退市通知。
而关于2019年年报，在4月29日瑞幸咖啡就曾发布公告称，由于受新冠肺炎疫情的影响，公司的业务和员工因全国的防控措施和旅行限制受到影响，导致2019年年报准备时间受到了延迟。同时，公司董事会已组成特别委员会进行关于财务数据造假的内部调查，因此，瑞幸咖啡将无法如期提交2019年年报。
对于上次瑞幸咖啡被要求退市，瑞幸咖啡以及瑞幸咖啡董事长陆正耀也迅速发声，表示将要求纳斯达克听证会小组举行听证会，同时陆正耀在声明中表示，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，感到失望。同时，坚信瑞幸咖啡的商业模式和商业逻辑是成立的，公司如果退市，将会倾尽全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失，让瑞幸这个品牌能够走下去。而此次收到退市通知后，并未在瑞幸咖啡公告中看到下一步的动作。
在北京新世纪跨国公司研究所副所长、全国企业合规委员会专家委员会专家丁继华看来，从瑞幸咖啡的公告上来看，该公司对前期的内部调查悬而未决，这说明该公司在过去4个多月都还没有最终结论。该公司不能在规定时间提交年度报告，因为提交年度报告需要在年度报告上披露调查情况、调查进展、现查明的情况等，而目前该公司调查信息没有向外界公开，外界也不清楚调查进展到什么程度、调查涉及到多少人员以及公司存在哪些问题等，所以并不确定该公司不能提交年报的真正原因究竟是真的调查悬而未决还是以此理由在拖延。而根据纳斯达克相关程序，企业不能在规定时间提交年度报告，就会收到相关通知，这是正常现象。对于瑞幸咖啡来说，当务之急就是开展全面调查，把调查信息毫无保留地向投资者全面公开，然后再走正常的上诉听证会或者通过别的途径来处理。
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