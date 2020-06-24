A股分红热情居高不下 2664家公司合计分红额达到1.3万亿

A股上市公司分红不停歇。根据Wind统计，仅6月24日一天，就有贵州茅台（600519）等88家企业进行2019年度的现金红利发放。若以2019年末的公司总股本（下同）来计算，88家企业合计分红额达到654亿元（税前，下同）。而截至6月23日，已有近1600家A股上市公司已经完成2019年度分红，派现总额达到4413亿元。就目前披露2019年度分红计划的2664只个股而言，合计分红额将达到1.3万亿元，同比进一步增长。
88家公司派现654亿
根据Wind统计，有88家企业在6月24日进行2019年度的现金分红，合计派现额达到654亿元。举例而言，全聚德2019年度权益分派实施日即在6月24日。根据全聚德公告，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后3.08亿股为基数，其中回购股份0股，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。
今世缘历史公告也显示，公司2019年年度利润分配以方案实施前的公司总股本12.55亿股为基数，每股派发现金红利0.41元（含税），共计派发现金红利5.14亿元。今世缘现金红利发放日亦为6月24日。
另外，在6月24日进行2019年度现金分红的公司还有中国联通、贵州茅台、片仔癀、凯莱英、赛托生物等公司。除此之外，热景生物、瑞松科技、赛特新材等科创板企业亦在列。
整体来看，88家公司中，有8家分红额超过10亿元，分别为正泰电器、威孚高科、中国联通、江苏银行、洋河股份、中国建筑、光大银行、贵州茅台。
有着“股王”之称的贵州茅台分红总额最高。根据贵州茅台历史公告，公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利17.025元（含税），共计派发现金红利213.87亿元。光大银行、中国建筑、洋河股份分红额亦居于前列，3家公司将分别派现112亿元、78亿元、45亿元。
近1600股完成分红
近年来，上市公司分红积极。截至6月23日，已经完成2019年度现金分红的公司达到1591家公司，分红总额为4413亿元。
2019年年度权益分派实施最早的公司系海翔药业。根据Wind，海翔药业早在2月21日就进行了2019年度现金分红。回溯历史公告，海翔药业在1月23日公布了2019年年度报告，公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以15.56亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。一个月后，海翔药业2019年度利润分配的方案获公司2月12日召开的2019年年度股东大会审议通过。
较早完成现金分红的还有焦点科技、益生股份、安靠智电、佳士科技等，4家公司均在3月实施了2019年年度权益分派计划。之后，进行现金分红的上市公司越来越多。根据Wind，4、5月完成现金分红的公司分别为105家、555家。6月以来，截至6月23日，完成分红的公司数量则达到926家。以已经披露派息日期的公司来看，接下来，除6月24日派现的88家公司，截至7月2日，还有超百家公司静待实施现金分红。
从已经完成现金分红的公司来看，7家公司分红额超过百亿元。分别为海螺水泥、中国太保、美的集团、邮储银行、中国石化、中国平安、中国神华。其中，中国神华分红额最高，达到251亿元。根据中国神华此前发布的关于派发2019年度末期股息的公告显示，公司本次利润分配以公司已发行总股本198.9亿股为基数，每股派发现金股息1.26元（含税）。
不少公司上市后连年进行分红。诸如，2009年上市的焦点科技，登陆A股以来连年派发现金红利。根据Wind，截至目前，焦点科技已经进行了11次分红，累计分红12.1亿元，分红率91.91%。针对相关问题，北京商报记者致电焦点科技进行采访，但对方电话未有人接听。
分红总额将达1.3万亿
根据Wind，截至6月23日，宣告2019年年报进行分红的公司共计有2664家，合计分红额达到1.3万亿元，相较于上一年A股公司合计分红额为1.15万亿元而言，分红总额进一步增加。
在资深投融资专家许小恒看来，现金分红是公司回报投资者的重要方式，保护了投资者合法权益。新时代证券首席经济学家潘向东亦表示，A股分红额持续增长有助于吸引长期投资者，表明上市公司未来盈利有良好的预期。
纵观有分红安排的公司，有24家公司分红总额超过百亿元，也就是说，除已经完成分红的7家公司外，还有17家分红超百亿元的公司等待回馈投资者。其中，工商银行分红额最高，达到937亿元。建设银行次之，分红总额达到800亿元。根据Wind，分红额超百亿元尚未实施的公司有上汽集团、中国石油等。部分公司派息时间已经敲定，诸如，上汽集团、中国石油2家公司均计划在6月30日发放2019年度现金红利。
尤为值得一提的是，在分红的公司中，科创板大面积进行现金发放尤为受到市场关注。根据Wind，有91家科创板公司有2019年年度分红方案。其中，截至6月23日，已经有56家公司完成了发放。需要指出的是，截至6月23日，已经上市的科创板企业为115家。
在著名经济学家宋清辉看来，随着A股市场的逐渐成熟，价值投资的观念将得到普及，而分红尤其是现金分红会被看做是公司注重价值，回馈投资者的重要方式。在从严监管高送转、支持鼓励现金分红的背景下，将有越来越多的上市公司加入现金分红的阵营。
前5个月全国普惠型小微企业贷款平均利率6.03% 据新华社北京6月22日电 （记者李延霞）记者从中国银保监会获悉，今年1至5月，全国普惠型小微企业贷款平均利率6.03%，较2019年全年平均利率下降0.67个百分点。银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示，今年以来，企业融资成本明显…【详细】
19亿欧元不翼而飞 德国支付巨头造假 德国版“瑞幸”踩空。财务造假丑闻发酵以来，当地时间6月22日早间，德国支付巨头Wirecard透露，上周被审计事务所安永质疑的19亿欧元现金很有可能根本就不存在。德国股市开盘后，该公司股价一度重挫近50%，截至北京商报记者发稿，跌幅为3…【详细】
踩反洗钱红线 汇联通谋增牌照难度几何 当前，部分高速集团持有有限地区“预付卡发行与受理”支付业务许可证，并交由集团子公司进行运营，随着公司逐渐壮大，对业务也有了衍生至外地的渴望，贵州汇联通电子商务服务有限公司（以下简称“汇联通”）便是其中一例。 作为贵州高速公路集团…【详细】
鼓励电商平台设外贸产品专区 国务院办公厅日前印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》（以下简称《意见》）。 《意见》指出，为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在鼓励企业拓…【详细】