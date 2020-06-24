A股分红热情居高不下 2664家公司合计分红额达到1.3万亿

A股上市公司分红不停歇。根据Wind统计，仅6月24日一天，就有贵州茅台（600519）等88家企业进行2019年度的现金红利发放。若以2019年末的公司总股本（下同）来计算，88家企业合计分红额达到654亿元（税前，下同）。而截至6月23日，已有近1600家A股上市公司已经完成2019年度分红，派现总额达到4413亿元。就目前披露2019年度分红计划的2664只个股而言，合计分红额将达到1.3万亿元，同比进一步增长。

88家公司派现654亿

根据Wind统计，有88家企业在6月24日进行2019年度的现金分红，合计派现额达到654亿元。举例而言，全聚德2019年度权益分派实施日即在6月24日。根据全聚德公告，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后3.08亿股为基数，其中回购股份0股，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。

今世缘历史公告也显示，公司2019年年度利润分配以方案实施前的公司总股本12.55亿股为基数，每股派发现金红利0.41元（含税），共计派发现金红利5.14亿元。今世缘现金红利发放日亦为6月24日。

另外，在6月24日进行2019年度现金分红的公司还有中国联通、贵州茅台、片仔癀、凯莱英、赛托生物等公司。除此之外，热景生物、瑞松科技、赛特新材等科创板企业亦在列。

整体来看，88家公司中，有8家分红额超过10亿元，分别为正泰电器、威孚高科、中国联通、江苏银行、洋河股份、中国建筑、光大银行、贵州茅台。

有着“股王”之称的贵州茅台分红总额最高。根据贵州茅台历史公告，公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利17.025元（含税），共计派发现金红利213.87亿元。光大银行、中国建筑、洋河股份分红额亦居于前列，3家公司将分别派现112亿元、78亿元、45亿元。

近1600股完成分红

近年来，上市公司分红积极。截至6月23日，已经完成2019年度现金分红的公司达到1591家公司，分红总额为4413亿元。

2019年年度权益分派实施最早的公司系海翔药业。根据Wind，海翔药业早在2月21日就进行了2019年度现金分红。回溯历史公告，海翔药业在1月23日公布了2019年年度报告，公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以15.56亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。一个月后，海翔药业2019年度利润分配的方案获公司2月12日召开的2019年年度股东大会审议通过。

较早完成现金分红的还有焦点科技、益生股份、安靠智电、佳士科技等，4家公司均在3月实施了2019年年度权益分派计划。之后，进行现金分红的上市公司越来越多。根据Wind，4、5月完成现金分红的公司分别为105家、555家。6月以来，截至6月23日，完成分红的公司数量则达到926家。以已经披露派息日期的公司来看，接下来，除6月24日派现的88家公司，截至7月2日，还有超百家公司静待实施现金分红。

从已经完成现金分红的公司来看，7家公司分红额超过百亿元。分别为海螺水泥、中国太保、美的集团、邮储银行、中国石化、中国平安、中国神华。其中，中国神华分红额最高，达到251亿元。根据中国神华此前发布的关于派发2019年度末期股息的公告显示，公司本次利润分配以公司已发行总股本198.9亿股为基数，每股派发现金股息1.26元（含税）。

不少公司上市后连年进行分红。诸如，2009年上市的焦点科技，登陆A股以来连年派发现金红利。根据Wind，截至目前，焦点科技已经进行了11次分红，累计分红12.1亿元，分红率91.91%。针对相关问题，北京商报记者致电焦点科技进行采访，但对方电话未有人接听。

分红总额将达1.3万亿

根据Wind，截至6月23日，宣告2019年年报进行分红的公司共计有2664家，合计分红额达到1.3万亿元，相较于上一年A股公司合计分红额为1.15万亿元而言，分红总额进一步增加。

在资深投融资专家许小恒看来，现金分红是公司回报投资者的重要方式，保护了投资者合法权益。新时代证券首席经济学家潘向东亦表示，A股分红额持续增长有助于吸引长期投资者，表明上市公司未来盈利有良好的预期。

纵观有分红安排的公司，有24家公司分红总额超过百亿元，也就是说，除已经完成分红的7家公司外，还有17家分红超百亿元的公司等待回馈投资者。其中，工商银行分红额最高，达到937亿元。建设银行次之，分红总额达到800亿元。根据Wind，分红额超百亿元尚未实施的公司有上汽集团、中国石油等。部分公司派息时间已经敲定，诸如，上汽集团、中国石油2家公司均计划在6月30日发放2019年度现金红利。

尤为值得一提的是，在分红的公司中，科创板大面积进行现金发放尤为受到市场关注。根据Wind，有91家科创板公司有2019年年度分红方案。其中，截至6月23日，已经有56家公司完成了发放。需要指出的是，截至6月23日，已经上市的科创板企业为115家。

在著名经济学家宋清辉看来，随着A股市场的逐渐成熟，价值投资的观念将得到普及，而分红尤其是现金分红会被看做是公司注重价值，回馈投资者的重要方式。在从严监管高送转、支持鼓励现金分红的背景下，将有越来越多的上市公司加入现金分红的阵营。

(责编：李都也(实习生)、李栋)