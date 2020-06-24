商家知假售假出事拉黑用户 带货翻车乱象频现 

主播带货是否需要亲身体验？主播年龄是否应有限制？随着直播带货成为现象级风口，一场相关标准制定的研讨会近日召开，30多位专家积极建言献策。其中，建立行业黑名单制度一项，引发不少关注。
眼下，直播带货火爆异常。1秒卖光的销售速度，动辄破亿的销量榜单，一再刷新眼球的直播业绩吸引无数主播“上车”“入局”。前有网红主播顺利“出圈”，后有企业大佬热情追逐，再有基层干部参与其中，但一片欣欣向荣中，带货翻车的乱象也频频出现。有的对所卖产品几无把关，假冒伪劣泛滥；有的为刺激粉丝冲动消费，故意夸大涉嫌虚假宣传；还有的把带货搞成“逐臭表演”，一再以低俗言语博出位、求关注。如此种种，都让这一新兴行业充满了浮躁气。
直播红火是好事，但“带货”屡成“带祸”，必须依法治之。说白了，直播只是渠道，前端的生产链和后端的消费链与其他商品销售并无二致，但现实却是，“卖货一张嘴、买亏认倒霉”。如此尴尬，究其原因，与监管处于盲区脱不了干系。“选品”质量缺乏源头“管控”，商家知假售假，出事拉黑用户，消费者投诉无门。至于售后服务，缺乏硬性规定多半沦为“空头支票”。而由于从业人员的身份定位尚不明晰，现有法规对其失范行为往往无可奈何。从这个意义上说，建立“黑名单”数据库，无疑抓住了主播这个直播链条的“中枢”，倒逼其对用户保持起码的敬畏心。以此为契机完善相关标准，补齐法律短板，直播带货才能结束野蛮生长。
管好直播带货，需要各方出力。以黑名单制度为例，主播哪些行为需要被“拉黑”、由谁来“拉黑”以及“拉黑”后能否再“复出”，种种实操细节有待进一步明确。此外，大大小小直播间数不胜数，监管部门的眼睛很难悉数盯紧，还需要广大网友、直播平台积极发挥监督作用，确保失范者露头就打。当然，监管只是外力，相关从业人员的守法意识、职业道德，同样是规则落地的关键。
当直播带货成为万亿级“蓝海”，在规范轨道上运行愈显急迫。以行业标准为起点，夯实诚信基石，严把质量关口，整个行业才能走得更远。
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