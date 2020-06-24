报告显示：上半年上交所IPO筹资额全球第一

本报讯（记者 袁璐）昨天，咨询服务机构安永发布报告显示，今年上半年，A股市场预计共有120家公司首发上市，筹资1399亿元人民币，IPO数量和筹资额同比分别增加88%和132%。在科创板推动下，上海证券交易所以74宗IPO数量与158亿美元筹资额夺得全球双冠王。
报告显示，受新冠疫情影响，2020年上半年全球IPO活动放缓，共有412家企业在全球上市，筹集资金667亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降20%和12%。相比其他地区，中国内地和香港受新冠疫情影响较小，IPO活动与去年同期相比保持增长，占全球IPO数量和筹资额的43%和46%。同时，科创板继续推动A股IPO活动，IPO数量和筹资额在A股各板中分列第一名（39%）和第二名（37%）。上半年A股前十大筹资额的IPO中，科创板企业占据4席，共筹资138亿元人民币，占前十大的23%。截至今年6月19日，A股排队上市企业达到632家，新股发行通过率高达93%。
从行业来看，百亿IPO京沪高铁的成功上市，使交通物流行业位列筹资额行业首位。科技、传媒和通信行业位列第二。上半年仅2家金融企业在A股上市，IPO数量和筹资额双双跌出行业前五。从地区来看，广东和北京分列IPO数量和筹资额第一。受益于京沪高铁的上市，北京新股筹资额名列首位。
安永方面分析认为，下半年的IPO活动将受多方因素影响，全球疫情和经贸形势不确定性很大，经济增速承压；另一方面，创业板注册制改革加快，多层次资本市场建立，有助于创新型中小企业上市活动。
“财政刺激规模或进一步扩大，以及明显高于去年货币宽松政策规模，会对资本市场产生利好。”安永华明审计服务合伙人汤哲辉表示，由于IPO排队企业数量维持高位，安永预计2020年下半年A股IPO活动仍保持活跃。
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