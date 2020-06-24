瑞幸再收纳斯达克退市通知

本报讯（记者 孙杰 实习记者 杨天悦）昨天，瑞幸咖啡再次收到纳斯达克退市通知，这次是因为其未能根据规定按时提交2019年度报告。

瑞幸咖啡6月23日发布的公告显示，瑞幸咖啡于6月17日收到纳斯达克书面通知，表明其未能提交截至去年12月31日的2019年度报告。根据纳斯达克上市规则，这将成为要求瑞幸咖啡从纳斯达克退市的额外依据。对此，瑞幸咖啡回应称，公司一直在努力探索尽快提交年报的可能途径。但由于受新冠肺炎疫情导致的财务报表编制过程延误，以及此前披露的内部调查悬而未决的影响，公司未能提交年度报告。

今年5月15日，瑞幸咖啡曾收到纳斯达克交易所的退市通知，瑞幸咖啡方面当时曾表示，公司计划就此举行听证会，在该听证会结果出炉前，瑞幸咖啡股票将继续在纳斯达克市场交易。不过目前，尚无听证会的相关消息传出。这次又一项“额外依据”的出现，或许将让瑞幸咖啡的退市再无悬念。

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