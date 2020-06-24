瑞幸再收纳斯达克退市通知

本报讯（记者 孙杰 实习记者 杨天悦）昨天，瑞幸咖啡再次收到纳斯达克退市通知，这次是因为其未能根据规定按时提交2019年度报告。
瑞幸咖啡6月23日发布的公告显示，瑞幸咖啡于6月17日收到纳斯达克书面通知，表明其未能提交截至去年12月31日的2019年度报告。根据纳斯达克上市规则，这将成为要求瑞幸咖啡从纳斯达克退市的额外依据。对此，瑞幸咖啡回应称，公司一直在努力探索尽快提交年报的可能途径。但由于受新冠肺炎疫情导致的财务报表编制过程延误，以及此前披露的内部调查悬而未决的影响，公司未能提交年度报告。
今年5月15日，瑞幸咖啡曾收到纳斯达克交易所的退市通知，瑞幸咖啡方面当时曾表示，公司计划就此举行听证会，在该听证会结果出炉前，瑞幸咖啡股票将继续在纳斯达克市场交易。不过目前，尚无听证会的相关消息传出。这次又一项“额外依据”的出现，或许将让瑞幸咖啡的退市再无悬念。
前5个月全国普惠型小微企业贷款平均利率6.03% 据新华社北京6月22日电 （记者李延霞）记者从中国银保监会获悉，今年1至5月，全国普惠型小微企业贷款平均利率6.03%，较2019年全年平均利率下降0.67个百分点。银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示，今年以来，企业融资成本明显…【详细】
19亿欧元不翼而飞 德国支付巨头造假 德国版“瑞幸”踩空。财务造假丑闻发酵以来，当地时间6月22日早间，德国支付巨头Wirecard透露，上周被审计事务所安永质疑的19亿欧元现金很有可能根本就不存在。德国股市开盘后，该公司股价一度重挫近50%，截至北京商报记者发稿，跌幅为3…【详细】
踩反洗钱红线 汇联通谋增牌照难度几何 当前，部分高速集团持有有限地区“预付卡发行与受理”支付业务许可证，并交由集团子公司进行运营，随着公司逐渐壮大，对业务也有了衍生至外地的渴望，贵州汇联通电子商务服务有限公司（以下简称“汇联通”）便是其中一例。 作为贵州高速公路集团…【详细】
鼓励电商平台设外贸产品专区 国务院办公厅日前印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》（以下简称《意见》）。 《意见》指出，为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在鼓励企业拓…【详细】