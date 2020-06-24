发改委分两批下达中央预算内投资35亿元支持海南自贸港建设

原标题：发改委分两批下达中央预算内投资 35亿元支持海南自贸港建设

《经济参考报》记者23日从国家发展改革委获悉，为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，加快推进海南自由贸易港建设，2020年，国家发展改革委分两批下达中央预算内投资35亿元，用于补齐海南自由贸易港建设的基础设施和公共服务短板。

据介绍，资金重点支持一批全局性、基础性和长远性项目，一是直接关系自由贸易港建设的重大基础设施，如社会管理信息化平台、综合保税区监管设施等风险防控设施；二是崖州湾科技城、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、洋浦经济开发区等重点功能区的配套基础设施、科技平台项目；三是聚焦旅游业等主导产业，进一步夯实国际旅游消费中心建设基础；四是结合当前新冠肺炎疫情常态化防控要求，支持海南省人民医院医教协同等疫情防控补短板项目。

据悉，下一步，国家发展改革委将加快推动海南自由贸易港重大工程项目建设，及时帮助协调解决项目建设中的困难和问题，持续加大对自由贸易港建设的资金和政策支持力度。

(责编：李都也(实习生)、李栋)