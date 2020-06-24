前五月交通固定资产投资完成10223亿元，疫情造成缺口已初步补齐

原标题：稳基本盘增新动能 交通投资快速落地

“1至5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。”交通运输部新闻发言人孙文剑在23日的例行发布会上表示，5月交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27.0%，增速较4月加快8.9个百分点。

数据显示，交通行业主要领域均已复工复产。截至6月22日，在建重点项目复工率达到99.84%。公路水路运输企业复工率达到98.7%，其中客运和货运企业复工率分别达到98.0%、99.6%。

货运运行也持续回升。5月份，公路水路营业性完成货运量40.7亿吨，同比增长0.3%。完成邮政快递业务量73.8亿件，同比增长41.1%。港口货物吞吐量完成12.6亿吨，同比增长4.4%，增速持续回升。而营业性客运量恢复程度过半。5月，完成营业性客运量7.4亿人次，恢复至去年同期的50.7%，恢复程度较4月提高10.9个百分点；全国36个中心城市完成公共交通客运量35.2亿人，恢复至去年同期的60.9%。

今年以来，交通投资“快马加鞭”落地，稳住基本盘，激活新动能。《经济参考报》记者注意到，交通运输部多次开会部署，要求加快推动重大项目建设，着力扩大交通固定资产有效投资，用新技术为传统交通项目赋能，使交通项目成为新基建的主力军，使交通运输成为扩大内需的主力军。

根据此前计划，2020年，我国交通运输将完成铁路投资8000亿元、公路水路投资1.8万亿元、民航投资900亿元。在年度目标任务基础上，交通运输部加大潜力项目储备，形成了一个总投资8000亿元的新增储备项目库。

地方也纷纷加码。辽宁在确保全面完成现有建设项目的基础上，又提前谋划了49个“十四五”期间准备实施的项目，估算总投资1333亿元，形成交通建设项目谋划储备一批、提前开工一批、建成投产一批的态势。

日前浙江交通集团召开综合交通三年大会战动员部署会，明确在“迎亚运、建窗口”综合交通三年大会战中，计划完成交通基础设施投资超2700亿元，占全省高速公路和铁路项目计划投资额的60%以上，建成高速公路741公里、铁路及轨道交通969公里，助力浙江高水平交通强省建设。

不过，我国在交通基础设施建设方面仍存在着较大短板，尤其是在贫困地区、农村地区。孙文剑透露，今年将持续加大资金政策倾斜支持，在今年车购税总量减少约400亿元的情况下，仍然坚持加大对“三区三州”的支持力度，已在今年第一、第二批投资计划安排611亿元支持“三区三州”交通建设，资金安排超过去年。

(责编：李都也(实习生)、李栋)