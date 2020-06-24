解构“618”：万亿购买力彰显强劲内需动能

日前，“618”年中购物节活动收官，多个电商平台创下新纪录，仅天猫和京东两大平台销量之和就已近万亿元，印证消费加速复苏的步伐。值得关注的是，今年的“618”购物节中，直播等创新模式解锁消费新场景，互联网新经济相关的新动能进一步凸显。

业内指出，“618”万亿购买力背后，折射出我国消费升级和产业创新不因疫情而止步。尽管“618”已经过去，但是“恢复性消费”高峰才刚刚开始。催化产业新机会、激发经济新潜能，创新点亮下，中国经济将澎湃强劲内需动能。

消费加速复苏

今年的“618”购物节，线上线下共同参与，多个电商平台创下新纪录：天猫“618”购物季期间累计下单金额达6982亿元；京东“618”年中购物节累计下单金额达到2692亿元；拼多多平台订单量较去年同期增长119%；苏宁“618”超级秀五个半小时成交额破50亿元……

总量数据印证了消费加速复苏的步伐，细分数据则折射出我国消费升级的结构性变化。

从消费品类来看，智能产品、数字产品消费额不断刷新，成为我国消费升级的缩影。天猫平台上苹果全线品类产品成交大增，半天即超去年全天成交额；京东家电品类日开场仅5分钟，吸拖扫地机器人成交额已超过去年全天。

从消费模式来看，直播等创新模式解锁了消费新场景。直播带货成为今年“618”的亮眼“标签”，带动各大平台销量不断冲上新高。天猫“618”期间，13个直播间累计成交过亿元；快手带货京东商品单日直播带货达14.2亿元；“618”苏宁超级秀五个半小时成交破50亿元。

新消费体验离不开新技术支撑。此次“618”期间，天猫将3D购物技术首次大规模商用，还将AR（增强现实）技术普及到了试鞋、试墨镜、试妆甚至试玩等丰富的场景中。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《经济参考报》记者表示，“618”期间，很多平台在直播带货等新业态上斩获颇丰，创造出更多的消费增长点。线上消费的繁荣是全方位的，渗透到了生鲜、教育、娱乐、医疗健康等各个领域，也融入到了生活工作的各个场景。

催化产业新机会

业内指出，由疫情催生的“互联网+”趋势带有明显的数字化转型特征，是信息经济对生产生活的一次融合改造，影响更为深远。电商所引领的创新能给经济发展注入新的动能，不仅是交易效率的提高，更重要的还带动着很多传统产业的转型和升级，促进生产消费结构性调整、线上与线下的融合、数字经济和实体经济融合，进一步扩大市场边界。

“618”期间，京东C2M模式帮助制造商锁定目标消费者、超300万家线下零售实体门店携手实现共赢；苏宁家乐福“618”期间全渠道销售同比增长185%，到家业务销售同比增长超3倍。

“朝发夕至”的现代物流技术、智能化云仓等商业模式创新和新技术大规模应用，为消费爆发式增长提供了源动力。大数据中心、5G网络、人工智能等“新基建”赋能供需两端及整个流通环节的效应正在加速显现。

例如，苏宁推出首个5G无人仓，通过5G摄像头、5G无人叉车等设备，实现了全流程无人化闭环。“618”期间，京东物流进一步升级“前置仓”模式，把超过10亿件商品提前部署到距离消费者最近的730个仓库，“爆款”前置到站点实现“分钟级”配送。

于危机中育新机，大量企业瞄准这一新空间、新机遇，加速布局“云端”。例如，联想全新打造的可同时容纳10场直播的400平方米的融媒体中心于6月18日正式上线。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微指出，电商平台的消费集中释放的大量订单会拉动生产制造、物流及更多行业的发展，对整个国民经济循环也会产生很好的引领和带动作用。

激发强劲内需动能

业内分析指出，尽管“618”已经过去，但是“恢复性消费”高峰才刚刚开始。“618”成绩单背后折射出我国内需市场的巨大潜力和强劲动能，显现的新趋势、新亮点必然将转化为创新发展的新动能，为中国经济添薪续力。

“在疫情防控进入常态化以后，线上消费的增速依然强劲，并带动线下消费共同进入复苏轨道，表明我国居民消费拥有强劲增长力，也显示出业态创新、模式创新可以激发出巨大经济潜能。”付一夫说。

国家统计局的数据也印证了这一趋势。数据显示，网络消费逆势增长，表现尤为突出。1至5月，全国网上零售额4.02万亿元，同比增长4.5%，比1至4月回升2.8个百分点。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣对《经济参考报》记者表示，线上线下融合互动，购物、体验、娱乐多场景贯穿，有效提振了消费者信心，加快复商复市进度，释放了消费潜力和活力，消费发挥了引领国民经济进入良性循环的重要作用。

当前，瞄准消费新业态新模式，相关部门还在政策层面持续加力。商务部副部长王炳南日前表示，将继续加大力度培育发展新兴消费，鼓励实体零售加快数字化转型，促进消费新业态、新模式、新场景的普及和应用，推进线上线下深度融合。

在付一夫看来，我国有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，消费模式的创新和消费供给的优化将进一步激发居民巨大的消费潜力和强劲的消费动力，为我国经济发展增添底气。

对于下一步如何更好地激发内需潜力，关利欣建议，消费潜力的有效释放仍需通过保障居民收入、增加有效供给、完善消费环境等长效机制来实现。以消费引领投资、以供给提升创造消费新增长点，从而使社会再生产的循环动力持续增强，实现更高水平的供需平衡，推动经济高质量发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)