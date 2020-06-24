2020年全国民营企业招聘月活动7月1日启动

人民网北京6月24日电 （记者林露）为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，支持民营企业等各类企业复产达产，促进劳动者就业创业，人力资源社会保障部、教育部、全国总工会、全国工商联将于7月1日至31日开展2020年全国民营企业招聘月活动。此次活动以“‘职’在民企，‘就’有未来”为主题，为民营企业、中小微企业等各类用人单位招聘和2020届高校毕业生、贫困劳动力、失业人员、下岗（待岗）职工等各类求职人员求职提供集中服务。

活动期间，各地将开展“一二三四”活动，即组织一次摸底走访，了解企业招用工和劳动者求职需求；发布惠企业、惠劳动者两张政策清单；举办“助企用工”“暖心送岗”“就业援鄂”三大招聘活动；提供用工指导、职业指导、创业服务、法律维权等四项服务。各地还将开展多项网络招聘活动，并结合疫情防控要求，有序组织各类线下招聘活动。

同时，人力资源社会保障部将在中国公共招聘网举办“2020年全国民营企业招聘月”网络招聘专栏，设立分人群、分地域、分行业等特色专场，与“24365校园招聘服务”活动网、工会就业服务网上平台、全联人才在线及各地分会场链接，发布各类招聘信息。

(责编：林露、李昉)