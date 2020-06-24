新疆抽查230批次食品1批次不合格 为维维股份旗下乳业

中国经济网北京6月19日讯（记者 马先震 孙辰炜）日前，新疆维吾尔自治区市场监督管理局网站公示《食品安全监督抽检信息通告（2020年第16期）》（2020年第52号）显示，本次抽查5类食品不合格样品1批次，新疆维维天山雪乳业有限公司（以下简称“维维天山雪乳业”）生产的纯牛奶不合格，维维天山雪乳业为维维乳业有限公司全资子公司，维维乳业有限公司为知名企业维维食品饮料股份有限公司（“维维股份”，600300.SH）全资子公司。

上述抽查结果显示，近期，新疆维吾尔自治区市场监督管理局组织抽检乳制品、饮料、酒类、糕点和食用油、油脂及其制品等5类食品230批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定，抽样检验项目合格样品229批次，不合格样品1批次。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局本次监督抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014），《食品安全国家标准 灭菌乳》（GB 25190-2010），《食品安全国家标准 发酵乳》（GB 19302-2010），《食品安全国家标准 调制乳》（GB 25191-2010），《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》（卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号）等标准及产品明示标准和指标的要求，对灭菌乳检验项目，包括脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、三聚氰胺、商业无菌；发酵乳检验项目，包括脂肪、蛋白质、酸度、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、酵母、霉菌、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）；调制乳检验项目，包括蛋白质、三聚氰胺、商业无菌。

本次抽查发现，非脂乳固体不符合食品安全国家标准规定样品1批次，为维维天山雪乳业生产的纯牛奶。该牛奶规格型号为200ml/盒，商标为怡然，生产日期为2020年1月13日，不合格的项目非脂乳固体初检含量为7.8g/100g，复检结果为7.6g/100g，初检机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院，复检机构为乌鲁木齐海关技术中心。

非脂乳固体是指牛奶中除了脂肪和水分之外的物质总称（一般刚挤出的鲜牛奶的脂肪含量为3%左右）。《食品安全国家标准 灭菌乳》（GB 25190-2010）中规定，非脂乳固体在灭菌乳中的含量最低为8.1g/100g。灭菌乳中非脂乳固体不达标的原因可能是牛奶原料品质较差或生产工艺控制不严等。非脂乳固体含量过低会影响乳制品的营养价值。

对抽检中发现的不合格食品，自治区市场监督管理局已责成相关地（州、市）市场监管部门立即组织开展处置工作，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将风险防控措施和核查处置情况向社会公示。

经中国经济网记者查询发现，新疆维维天山雪乳业有限公司是由维维集团投资于2002年落户于呼图壁县的集奶牛养殖、乳业加工、销售为一体的股份制企业，公司现日处理鲜奶能力300吨，拥有职工120余人，截止目前，产品涵盖纯牛奶、酸牛奶、乳饮品及杂粮保健饮品等。公司成立于2002年1月31日，注册资本5000万人民币，崔桂周为法定代表人，该公司为维维乳业有限公司全资子公司。维维乳业有限公司为维维食品饮料股份有限公司全资子公司。

(责编：李都也(实习生)、李栋)