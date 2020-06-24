回力、快鹿、集美拖鞋样品邻苯二甲酸酯类超标百倍

中新网客户端6月23日电 (谢艺观)据深圳市消委会23日消息，深圳市消委会联合福田区消委会共同委托深圳市品质消费研究院对该市在售的15款塑料拖鞋开展比较试验发现，有拖鞋样品的邻苯二甲酸酯类含量超标上百倍，涉及回力、快鹿、集美三个品牌。

15款样品中，8款为一体式鞋底拖鞋，涉及品牌有回力、南极人、快鹿、上舒、POSEE(朴西)、集美、miniso、卡骆驰；7款为组合式鞋底拖鞋，涉及品牌有科柔、鞋博士、菲尔芙、宝人、网易严选、利达妮、george.。

从试验结果看，15款塑料拖鞋的使用性能及感官指标均符合我国现行轻工行业标准及化工行业标准要求，部分产品的化学安全性未满足欧盟法规的相关要求，例如邻苯二甲酸酯类、短链氯化石蜡等指标，使用性能整体表现优秀。

具体看，6款塑料拖鞋样品被检出含邻苯二甲酸酯类塑化剂，4款样品超出欧盟标准限量要求。

其中，检出值最高为淘宝电商平台购买的月销售43w+，累计评论105w+的集美拖鞋，其被检出的邻苯二甲酸酯类含量(313015mg/kg)是标准限量要求的313倍。其次为快鹿拖鞋、回力休闲鞋、上舒家居防滑漏水拖鞋，被检出含量分别是290640 mg/kg、195286 mg/kg、2123mg/kg，分别为标准限量要求的290倍、195倍、2倍。

据深圳市消委会介绍，邻苯二甲酸酯类物质可以增加材料柔软性或是作为材料液化的添加剂，故常作为增塑剂添加于聚氯乙烯等基质中。其迁移性高，很容易从产品中释放，可通过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入人体，具有类似荷尔蒙的内分泌干扰特性，生殖毒性，可能干扰内分泌，影响生殖和发育。

另外，15款样品多环芳烃含量测试均符合欧盟标准要求，表现优秀。2款塑料拖鞋产品被检出含有短链氯化石蜡，其中于天猫超市购买的快鹿拖鞋被检出含量是标准限量要求的15倍。

深圳市消委会称，短链氯化石蜡具有生物毒性且有累积性，长期存在于环境中的短链氯化石蜡会在动物和人类体内积蓄，可能影响人体以及生物的免疫系统和生殖系统，并造成环境污染。

此外，比较试验结果显示，在防滑性能方面，15款塑料拖鞋整体远高于澳大利亚和新西兰地面安全摩擦系数安全等级要求，表现优异。防滑效果前三的一体鞋底拖鞋依次是：快鹿拖鞋、回力休闲拖鞋、集美拖鞋；防滑效果前三的组合鞋底拖鞋依次是：george。防滑女拖鞋、菲尔芙防滑男鞋、利达妮男/女式鞋。

深圳市消委会提醒，在选购拖鞋时，味道刺鼻谨慎选，尽量选购一些无气味或气味较淡的拖鞋；注重防滑的消费者可在选购时注意鞋底材质及纹路设计；选择拖鞋以长度刚刚塞满足部为好，避免行走过程中因鞋过长被绊倒；建议至少一年更换一次，最好半年换新，鞋底磨损严重的应提前更换避免打滑摔伤。(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)