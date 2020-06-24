财政部：万亿特别国债用途细分18个领域 下周续发行1700亿元

人民网北京6月24日电 （任妍）日前，记者从财政部获悉，6月23日，财政部公布了《关于修订2020年政府收支分类科目的通知》（下称《通知》），《通知》对2020年政府收支分类科目进行了修订，新增了抗疫特别国债相关类款目，反映了特别国债资金投向，包括基础设施建设和抗疫相关支出两方面。

其中，基础设施建设包括12个领域，分别是公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、粮食安全、能源安全、应急物资保障、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、生态环境治理、交通基础设施建设、市政基础设施建设、重大区域规划基础设施建设和其他基础设施建设。

抗疫相关支出包括6个领域，分别是减免房租补贴、重点企业贷款贴息、创业担保贷款贴息、援企稳岗补贴、困难群众基本生活补助和其他抗疫相关支出。

其中，减免房租补贴是针对承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。重点企业指的是疫情防控重点保障企业以及疫情防控工作突出的其他企业。

据了解，发行抗疫特别国债，是我国应对疫情冲击特殊时期的特殊办法，这1万亿资金将通过特殊转移支付方式，全部转给地方，直达市县基层。在债券本金利息偿还上，也有特殊安排，利息由中央财政全额负担，本金由中央财政偿还3000亿元，地方财政偿还7000亿元。

目前1万亿元抗疫特别国债正加速发行，财政部计划在7月底前发行完毕。

据悉，截至6月23日，财政部已成功发行1700亿元抗疫特别国债，并在公布决定第一次续发行2020年抗疫特别国债（一期至三期），续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中，续发行一期特别国债（5年期）500亿元，三期特别国债（10年期）700亿元，均于6月30日招标，续发行二期特别国债（7年期）500亿元，于7月1日招标。

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