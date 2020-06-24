端午假期全国铁路预计发送旅客2600万人次

人民网北京6月24日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，铁路端午小长假运输今日正式拉开帷幕，自6月24日至6月27日，全国铁路预计发送旅客2600万人次，6月25日为客流最高峰，预计发送旅客700万人次。

6月24日端午小长假运输第一天，全国铁路预计发送旅客670万人次，安排开行旅客列车7479列。

根据预测分析，小长假期间探亲、中短途旅游客流将有所回升，铁路部门统筹做好疫情防控和运输服务工作，努力满足旅客群众出行需求。一是精准安排运力，满足旅客出行需求。根据旅客需求恢复开行图定列车，在部分繁忙干线实行高峰列车运行图，在客流饱满方向安排列车重联、满编或满轴运行，动态追踪客流变化，及时增减列车。二是电子客票的全面实施进一步改善旅客出行体验。6月20日起普速铁路推行电子客票，目前全国铁路共有2400多个车站实施电子客票，覆盖95%以上的铁路出行人群。假日期间，旅客购买电子客票出行可持有效身份证件感受“一证通行”的便利，节约时间成本，出行体验进一步提升。三是强化疫情防控，营造健康旅行环境。坚持常态化疫情防控不放松，统筹做好站车疫情防控和铁路运输服务工作，严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位、出京旅客登车前核酸检测证明查验等各项防疫措施，努力确保广大旅客和铁路职工健康安全。

各地铁路部门根据客流需求精准安排节日运力，推出便民利民举措，努力为广大旅客节日出行做好运输服务。哈尔滨局集团公司恢复开行10对图定旅客列车，对哈尔滨至海口、上海、广州、杭州、昆明等方向的25对列车加挂车辆320辆次，提升能力满足旅客出行需求。沈阳局集团公司对丹东、大连、山海关等热门方向恢复、加开旅客列车73列，对大连至上海的T131/2次、大连至瓦房店的K7431/40次等7对列车实施加挂扩编，最大限度提供运力保障。上海局集团公司计划增开管内旅客列车50对，加大对上海至南京、杭州、合肥、镇江、宁波、阜阳，杭州至南京、宁波、金华，合肥至黄山、阜阳、安庆，南京至盐城、南通、淮北、徐州、连云港等热门方向的运力投放。南昌局集团公司加强与武夷山、萍乡、上饶等地方政府部门联系，加密车站与城区及景区间接驳车辆开行频次，服务旅客出行“最后一公里”。南宁局集团公司在售票厅、自动取票机等处所增派志愿者做好答疑、引导等服务，保障电子客票顺利实施和旅客便捷通行。兰州局集团公司开行嘉峪关至陇南的“环西部火车游”旅游专列，助力旅游市场和当地经济复苏。青藏集团公司增开西宁至门源、格尔木，拉萨至日喀则等区间的旅客列车15对，西宁至茶卡的旅游列车3对，满足中短途旅游客流出行需求。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)