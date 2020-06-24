胶东经济圈一体化提速 “旱码头”高密千帆竞发

大禹封国、三贤故里、莫言家乡——这是潍坊高密自带的标签式名片，而其所处位置，恰恰位于“青潍之心”，自古便有“齐鲁粮仓、旱路码头”之誉，自秦朝置高密县隶属胶东郡开始，便与胶州结下了扯不断的历史渊源。也因其特殊的战略定位，近日突飞猛进的山东省胶东经济圈一体化发展进程，再次将高密市推到了最前沿阵地上。而对此，高密市委书记卞汉林则“胸有成竹”，“它们本来就是同步发展的，地缘、人缘、经济关系早已形成，只需顺势而为即可。”

山东省人民政府对“承接产业转移聚集区”的战略定位，是通过市场化方式推动开发区整合或托管，协议分享被整合或托管园区的税收、土地等收益，完善产业合作、利益分配和激励机制，支持胶东五市共建产业园区及招商引资、投融资服务等跨区域合作平台，做大做强特色主导产业，培育壮大龙头骨干企业，提升重点园区集聚集约水平。高密市基于特殊的战略位置与特性，在这次战略布局中，迈入新的历史拐点。

定位：双向对接高位布局 高密将成新“支点”城市

“链接，这是当今世界强大的一股力量；与外界进行链接的能力，将是城市重要的竞争力。”高密市位于济青城镇发展带上，是青岛、潍坊之间的重要支点，亦是青岛都市圈腹地，正处于山东省着力打造的“国际性综合交通枢纽、新旧动能转换区——青岛”和“全国性交通枢纽潍坊、国家农业综合试验区——潍坊”的链接地带。东西双向互济、陆海内外联动，区位优势凸显、战略机遇叠加。

从“安防用品之乡”到“先进制造业生产基地”，过去几十年里，高密经历了城镇化的快速发展，也极大地增强了其经济输入、输出的调节与掌控能力。高密位于上合经济示范区、自贸区最近辐射地带，青潍一体化的推进，也推动着其逐步由区域地理中心向功能中心转变，因此，这座城市规划在区域竞争格局中不断“蝶变”，转身成为青、潍两座城市的空间“链接”。

胶东国际机场的建设和空港片区的设立，直接影响了高密的资源配置和空间应对。同时，以济青高铁、胶济铁路、青银高速、济青中线高速为代表的区域大型交通设施建设，也极大提升了高密在区域中的交通地位，使高密未来面临新的发展机遇。在青潍一体化大背景下，高密作为青岛、潍坊的双城接点，华美变身为青潍合作中承上启下的重要支点，成为名副其实的“青潍之心”与“战略棋眼”。

2019年3月15日，在潍坊市解放思想优化环境加快高质量发展会议上，潍坊市委书记惠新安提出“高密要借势胶东国际机场建设临港经济发展区”。这是潍坊市委、市政府贯彻落实省委、省政府重大部署，推动区域优势互补高质量发展、建设现代化高品质城市的重大决策，为高密高质量发展提供了重大机遇，“高密有必要强化组织领导，全力以赴推进”。在此背景下，高密市战略发展框架与概念性规划也应运而生。

潍坊联动青岛胶东新机场意义重大，可直接将两座城市贸易线打通，届时，高密将成为“青潍一体化”新支点城市，西向可通过R3线抵达潍坊市区，东向可通过“一体化大交通”布局实现与青岛串联。2019年，高密市加速战略一体化实施，加快建设外贸综合服务平台和跨境电商综合服务平台，全年出口总额达到120亿元以上。并通过外资企业服务大使制度、支持企业调整生产供应布局等多种方式，全面提升双向开放水平，将高密打造成一个对外开放的新高地。

交通、产业、生态、文化，四大优势组成清晰的发展脉络。以毗邻青岛胶东国际机场、连接区域市场的交通优势，以工业实力较强、产业集群较多、新旧动能转换基础较好的产业优势，以农业重镇、绿色空间广阔的生态优势，以文旅资源丰富、发展潜力巨大的文化优势，在高密市设立临港经济区，着力打造一体化发展先行先试平台，促进青潍一体化取得实质进展，为推动青潍一体化高质量发展提供可复制可推广经验，具有重大的战略意义。

交通：20分钟可达青潍高速网

发展欲动，交通先行。胶东经济圈一体化，交通网络的构架与交通一体化是绕不开的话题。省重点高速建设项目济青中线高速、明董高速两条高速工程，对胶东经济圈一体化以及临港经济区发展意义重大，特别是两条高速在高密境内的连接线工程，对高密路网结构完善和经济社会发展起着重要作用。“目前，交通部门正在加快推进，推动高速前期各项工作，力争高速主线和连接线工程尽快开工建设。”高密市交通运输局党组成员、副局长张红军介绍。

另一方面，高密市已积极与青岛、胶州进行道路规划衔接。根据高密、胶州两地路网连接现状，高密市与胶州市交通部门沟通，研究规划与青岛地区路网连接改善提升方案，特别是本地路网与胶东国际机场的对接连通。同时，高密市交通部门对连接青岛的轨道交通进行了初步规划，并与潍坊市、青岛市交通部门对接，加速“8号线”建设，争取尽快纳入青岛市轨道交通线网规划，实现轨道交通一体化。

在推进一体化进程方面，高密市交通部门就当下实际情况具体规划了三个方向。中部，潍胶路由城区向东直通胶东国际机场，正积极协调胶州市加快推进潍胶路胶州段的拓宽改建，增强连接；北部，规划G309潍胶路改线工程，向东与胶州境内G309对接，建设高密北部连接青岛地区的快速通道；南部，规划沂胶路东延对接青岛中心城区北部快速路工程，建设高密南部连接青岛地区和机场的快速通道。同时，规划实施S219平营路扩建和S220平日路改线工程，打造临港区南北主干道，加强横向交通干线之间的连接。

除却以上项目外，聚焦临港经济区发展的胶王路拓宽工程等项目也已陆续进入研究实施阶段。最终形成“五横五纵”对接胶东国际机场快速路网框架，连入胶东半岛“一小时经济圈”。

而最为引人关注的，便是青岛地铁8号线延伸至高密市项目。该项目全长约24公里，其中胶州段15.5公里、高密段8.5公里，规划采用与青岛地铁系统相同规格车组设备，争取与青岛地铁8号线联网并轨，加入8号线运营，最终目标为实现潍坊市与青岛市地铁/城际铁路的无缝对接。

布局：一轴一带一镇两区 核心发力推动一体化进程

“我站的这个位置（高密市委），距离潍坊市委大楼73公里，离安丘市委大楼53公里，离诸城市委大楼54公里，离胶州市委大楼25公里，我们与胶州是一块儿发展的。”卞汉林表示，“不论从政治上还是经济上，双向对接、全面拥抱、一体发展。”

从高密出发，20分钟到达胶东国际机场，60分钟到达青岛前湾港、邮轮母港、董家口港，在这种区域优势下如何让要素流动高效？如何让发展活力倍增？高密市迅速将大环境下的高密发展战略布局进行调整。提出以“一轴、一带”为主要载体的发展思路，依托得天独厚的生态与地理优势，彻底激发出高密的巨大能量值。

“一轴，山东最根本的经济发展轴，我们正好在最核心上，我们的产业也布局在这地方，首期发展园区、高新区、临港区，都在这个口上；一带，环高密的母亲河——胶河，南到王吴水库，北到莫言家乡，环湾的这一个水系，恰好去拥抱青岛大机场。”

新的战略布局，便是同样被列入《青岛—潍坊推进经济城市全面合作加快实现高质量一体化发展框架协议》中的“高密临港经济区”。高密市规划编制研究中心副主任赵承立在接受大众网采访时，对临港经济区战略布局与政治定位做了详细解读。赵承立介绍，从空间结构上看，临港经济区整体形成“一带、一轴、七组团”的绿廊环绕组团式规划；从产业布局上看，临港经济区共划分为核心区、起步区、辐射区。

“一轴”即胶高互动发展轴，带动省级化工园、高新区和省级经济区等产业平台，加速新旧动能转换；“一带”即胶河生态发展带，成组团、串珠式布局恒大文旅康养城、东部新城、南部胶河生态区，形成环抱胶东国际机场态势。“一轴一带”两条经济轴线，提升延伸临港产业功能、补充延续城市功能，推动生产、生活、生态融合发展。

七组团，则由经济开发区组团、高新技术开发区组团、南部生态新城组团、东北乡文化发展区组团、高铁组团、东部新城组团、省级化工产业园组团组成。经济开发区组团，融合互动、产城一体的空港经济承载区；高新技术开发区组团，高密北部生态产业新城；南部生态新城组团，打造智慧生态绿岛；东北乡文化发展区组团，集文化旅游、仓储物流一体的红高粱特色小镇；高铁组团，高密北部交通枢纽；东部新城组团，高密东部经济聚集区；省级化工产业园组团，高密北部工业发展基地。

临港经济区的核心区，规划面积36平方公里，包括“两区一镇”——临空产业区、先进制造产业区与红高粱小镇。临空产业区，重点发展临港贸易、综合保税、仓储物流等航空上下游产业和临空支持产业；先进制造产业区，重点发展机械装备、工业互联网与机器人、人工智能，打造具有区域引领作用的先进制造业基地；红高粱小镇，发挥莫言文学和红高粱文化独特优势，重点发展文化旅游、医疗康养、影视传媒，打造辐射半岛城市群的文旅康养胜地。

按照临港经济区的三步走规划，至2025年，将建成36.67平方公里，引进国际领先的行业龙头企业，临空物流、高端制造、文化旅游等主导产业初步形成，上下游配套企业快速聚集，形成基本功能完备的临空经济示范区和一体化发展经济区；至2035年，将建成62.35平方公里，高端产业集群形成规模，教育、医疗、文化等国际高标准生活配套设施相对完备，逐步建成特色鲜明的临空经济示范区和一体化发展引领区；至2050年，将建成94.97平方公里，形成较完整的临空产业业态，对全球要素资源的配置能力大幅提升，基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力的高水平社会主义现代化城区。

模式：“单中心”到“多中心”探索 打造“高密样板”

高密工业基础雄厚，历来是胶东工业强市。高新区作为高密工业经济的主阵地，高标准规划了智能制造产业区、胶东产业转移聚集区、生物医药产业区、外资生态园、综合商务配套区、孚日纺织城、生态保护区七大园区，重点打造纺织服装、高端装备、节能环保、生物医药、食品加工、电子信息六大产业，众多国际、国内高端企业集聚。占地1000亩的日韩产业园，着力引进日韩产业项目及研发、制造类高端人才。2019年，对金砖国家、一带一路沿线国家出口量，分别增长30%、15%。

“目前，已建成5万平方米的高新区科技企业孵化器、11万平方米的高端人才创业园，为科技成果转化、高层次人才创业提供了国家级科研平台支撑。”夏庄镇投资促进中心主任刘宗玉介绍，“区内落户企业220多家，规模以上企业70家，高新技术企业21家。”

位于高新区的豪尔沃科技公司，致力于汽车前期试制开发、汽车配件、汽车车身覆盖模具研发等项目，车身配件产品主要供应韩国现代、北汽福田、北奔重汽等厂家，成为汽车车身模具领域冉冉升起的新秀。而同样位于园区的孚日集团，集家纺、电机、地产等多元化产业为一体，是全球最大的家纺产业基地。另外，恒涛节能、润扬环保等公司的节能、节水、污染防治技术，也在国内遥遥领先。

经济开发区通过完善基础配套、服务重点支撑项目，创新招引模式、打造“双招双引”高地，狠抓作风建设、开展重点任务攻坚，建立长效机制、扎实推进人居环境整治等措施，扎实开展全区各项工作，取得良好工作成效。“2020年1—4月份，各项经济运行指标实现逆势增长。其中，税收1.95亿，同比增收6908万元，增长54.9%;县级税收1.1亿元，同比增收4229万元，增长62.34%。”经济开发区规划中心负责人杨刚介绍。

经济开发区创新“双招双引”模式，对接国内一线城市，承接了青岛退城入园或需外迁项目以及产业、资金、技术转移。截至目前，园区签约项目15个，总投资78.2亿元；立项项目5个，总投资18亿元；在谈项目7个，总投资25.9亿元。其中，豪迈高端换热器研发及产业化项目被纳入2020年省优选项目，星宇新材料项目被纳入省补短板强弱项项目。

仁和化工产业园是山东省政府于2019年6月26日批准设立，高密市委、市政府高度重视，给予园区“立足化工园交通区位优势确定打造国家级精细化工园，依托豪迈的技术优势打造国家级连续流技术化工示范园，依托人才优势打造国家级化学家创新创业平台”的定位，举全市之力加快仁和化工产业园建设。作为产业园驻地乡镇，姜庄镇从3月20日开始，仅用10天时间实现4个村庄、1300多套房屋、53个养殖场、2016座坟墓搬迁清零；从5月10日开始，仅用8天时间征收完成7个村庄3000亩土地，以实干之风刷新搬迁征收“高密速度”。

目前，仁和化工产业园内投资10亿元的友道化学项目已开工建设，从年初调地到今年10月份投产，该项目仅用了10个月时间。另外，投资18亿元的树脂项目计划10月份开工，投资13亿元的乳胶项目计划9月份开工。

“在市直部门单位、有关镇街区的大力配合下，园区积极有效地推进了重点项目建设、基础设施建设等工作，为实现一体化的厚积薄发打下了坚实基础。”仁和化工产业园有关负责人孙旭光表示。

从“县城—镇村”到“县域多组团式”，从“单中心”到“多中心”，高密市把握住“胶东一体化”发展机遇，迅速提升县域经济发展水平，丰富县域其他城镇组团的职能，以多城镇带动县域空间整体提升。高密临港经济区“县域多组团”发展模式，将格局放在建设多中心的城镇结构上，是城市空间拓展实现集约式发展的探索与尝试。而数据显示，在经济区布局多中心结构有助于拉开高密城镇发展的框架，有利于一体化战略新功能的快速植入和经济区的分期建设。

完美布局的经济开发区、高新技术产业开发区、东北乡文化发展区、仁和化工产业园等园区，分别就自身战略定位与区位发展特性，在稳扎稳打的基础上，不断摸索创新，逐步在产业规划、园区管理、基础建设、项目推进等方面，趟出了一条新路子，成功打造出潍坊高质量发展的“高密样板”。与此同时，临港经济区的建设，也使得高密站在空港辐射区的高度，直接面向更高端的国际市场。

文化：特色文旅独一无二 丰富胶东旅游产业链

这里是诺贝尔文学奖获得者莫言的家乡，距日照、威海、烟台车程均在2小时内，距胶东国际机场仅20公里路程，处于机场经济辐射范围内。这里文旅资源丰富，是莫言笔下的红高粱文化高地，是1987年电影《红高粱》和2013年电视剧《红高粱》的原景拍摄基地，同时也是莫言旧居、莫言文学馆的所在地，红高粱文化品牌效应日益凸显。

基于此，高密市东北乡文化发展区便以莫言文化与红高粱文化为核心，以文学、艺术、田园为主题，重磅打造出集“影视体验、文化交流、文娱演义、文创孵化、休闲度假”于一体的特色文旅小镇、文旅导向型新型城镇化示范区、胶东文化会客厅及临港经济商旅区。

目前，红高粱艺博园、红高粱影视城、莫言文学馆等项目正在加快建设。其中，红高粱艺博园正在进行非遗体验馆提升工程，以“见人见物见生活”的方式，展示剪纸、泥塑、扑灰年画、花馍、柳编、高粱画等10多种非遗元素的生活情境现场、研学现场，打造非遗聚集区。红高粱影视城一期的老县城、山寨文化园、游客服务中心等项目正在加快推进，计划今年10月1日开门纳客。同时，小镇以历史传承文化，挖掘红高粱文化等特色资源，利用临港经济圈优势，加快推进双招双引，已与青建智能建造产业园等17个项目对接洽谈。同时，利用园区4万亩绿色果蔬种植基地优势，将东北乡蔬菜纳入到胶东国际机场的直供“菜篮子”。

“东北乡将牢牢抓住建设临港经济区及胶东一体化发展的历史机遇，着力放大莫言文化、红高粱文化等独特优势，以文化为主线，以项目为支撑，以满足群众对美好生活的需求为目标，将文学、艺术、教育、健康、休闲、旅游等功能融为一体，打造高质量的特色旅游小镇。”东北乡文化发展区产业指导科副科长张昆志表示。

“百年乡村民俗博物馆”“世界文学旅游目的地”，东北乡文化发展区正在将红高粱小镇打造成年接待游客百万人次的文旅圣地，小镇以独有的历史文化底蕴、国内极具特色的文旅产业项目，打造高质量点线带，放大文化、文学效应，将其特有的味道渗入到游客灵魂深处。红高粱小镇正朝着“一带一路”国际文化交流中心的目标极速前行。

“青岛有它的旅游优势，黄金海岸、青岛啤酒。那我们东北乡作为莫言家乡，是高密独特的文化符号，全国唯一。利用红高粱、莫言文化的历史底蕴和文学号召力，打造红高粱小镇，做成以红高粱为主题的旅游项目，这与青岛构成的是呼应关系，可以形成丰富整个旅游链条的重要环节。”对于红高粱小镇的定位与发展方向，卞汉林如是说。

未来：坚定不移发展一体化 多元化探索中前行

在高密市2020年《政府工作报告》中，市委副书记、市长王文琦提出，今年将按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化供给侧结构性改革，加快存量变革、增量崛起，努力推动新旧动能转换重大工程向纵深推进，拓展高质量发展新路径。数据显示，2019年，高密市全年完成地区生产总值500.05亿元，实现一般公共预算收入50亿元，居潍坊各县市区排名第3位，位居全国工业百强县第67位、中国创新百强县（市）第50位。在2019年潍坊两次观摩点评和年底科学发展观考核中，高密均居潍坊8县市第3名，创下了近年来最好成绩，在7项重点工作表彰中，高密获得4项表彰。

庞大的经济体量与发展潜力，一体化的推行筑建起坚实的基石，也为高密未来走向与定位构架出坚定的决心。

“我们跟青岛一体化的发展，坚定不移！”，卞汉林表示，高密把临港经济区规划建设作为经济工作的头等大事和首要任务，突出抓好高端规划、常态化联系、先行区建设、双招双引四个方面，推行目标清单管理逐项落实，争取今年年底看到效果。

根据战略规划、基础设施、产业发展、要素市场、公共服务、生态环境建设与保护、政策体制、创新体制、社会管理9大方面的青潍一体化主要任务，高密市制定出健全组织机构、实施电子政务畅通工程、建立跨区域重大工程共建共营机制、探索多样化跨区域产业合作机制、创新区域一体化建设融资支持工具、统一区域生态环境管护制度、统筹优化区域营商环境等方面有效体制、机制研究建议。

当然，在实际推进中，两地发展的体量和等级、市场驱动的“化学反应”、产业结构的雷同关系等因素，都或多或少成为影响进程的实际问题，但放眼全国，区域城市群的协同越来越成为大趋之势。推进区域协同，需要适应新情况、新问题，既要积极创新跨区域行政管理的体制机制，同时也要改进解决问题的组织方式，多管齐下，必能在一体化历史上留下浓墨重彩的一笔。

国家园林城市、中国家纺名城、中国民间文化艺术之乡、中国长寿之乡、中国消费品工业“三品”战略示范城市、国家健康促进市……数不清的荣誉，记录着这座城市的沧桑与辉煌，它在历史的沿革中一次次践行了自己的使命。如今，它站在了新的拐点上，即将华美转身，即将完成更高层次的飞跃。高密，我们拭目以待！

(责编：许维娜、夏晓伦)