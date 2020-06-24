餐饮机器人“造梦工厂” 碧桂园推出首个机器人餐厅综合体

这是一个科技发展日新月异的时代，机器人正越来越真切地走入人类生活的日常。6月22日，坐标南中国的广东顺德，碧桂园旗下千玺餐饮机器人集团打造的FOODOM机器人餐厅综合体正式开业。

FOODOM天降美食王国机器人餐厅综合厅在广东顺德正式开业。（来源：企业供图）

约2000平米的现代化餐厅中，炒菜机器人、煲仔饭机器人、甜品机器人等20余款核心技术自主研发的餐饮机器人集中亮相“上岗”，为客人们奉上近200种各式菜品，最快20秒即刻出餐。据悉，继今年1月千玺集团首家Foodom机器人中餐厅在广州开业，这次开业的FOODOM天降美食王国机器人餐厅涵盖中餐、火锅、快餐三大业态，是全球首个机器人餐厅综合体，技术先进、业态完整。

餐饮机器人“造梦工厂”

“天降美食王国机器人餐厅”店如其名，当迎宾机器人指引你走进大门，葱香大虾、秘制叉烧、腊味煲仔饭等中式菜肴的香气与汉堡的美味混合，产生奇妙的化学反应，让人宛如置身饕餮的美食王国。手机扫码一键点餐，机器人迅速启动开始炒菜，AGV送菜小车在头顶云轨上平稳穿行。很快，一道道美味就放在盘子里从“天”而降，食客们纷纷用手机记录了这一刻。

迎宾机器人。（来源：企业供图）

作为劳动密集型行业，当前传统餐饮业正面临劳动力流失、成本上升的困扰。纵观国际，不少国际连锁餐饮品牌开始考虑让机器人作为主力劳动力。比如国际连锁品牌餐厅卡利堡引入安装汉堡机器人，美国一家名为Chowbotics的公司，生产的机器人可以在触摸屏上做沙拉。

但目前全球市场上推出的餐饮机器人多以迎宾、配餐、传菜或炒菜为主，在某个细分领域或局部环节上零散应用。相较之下，碧桂园去年5月正式布局餐饮机器人领域，有一个更宏大的愿景：打造全球最大的集开发、生产、运营、供应链体系于一体的智慧餐饮集团。

2020年初，千玺集团首家Foodom机器人中餐厅旗舰店开业，迅速走红广州花城汇，成为“网红餐厅”。在此基础上，新开业的FOODOM天降美食王国机器人餐厅综合体做了全面升级，集中呈现千玺集团最新的技术、产品、系统、业态，能同时容纳近600人就餐。

相比广州旗舰店，这里的“机器员工”们已在原基础上迭代升级，更加稳定、高效，出餐速度显著提升。比如第二代汉堡机器人出餐效率提高至20秒/个，而目前快餐行业巨头的汉堡出餐效率约为30-40秒/个。火锅区双臂配餐机器人传菜能力也从第一代的400盘/小时提升到了850盘/小时，真正实现了配菜立等可取。

配餐机器人。（来源：企业供图）

此外，还有粉面、早餐、咖啡等7款餐饮机器人首次亮相。千玺集团相关负责人介绍称，未来所有新研发的单机机器人设备将先在这里亮相，接受压力测试。“这里相当于未来餐饮机器人产品的‘造梦工厂’”。

大厨的机器人徒弟

在提高出品速度和生产效率的同时，机器人也提升了烹饪的标准化水平，解决了传统菜肴出品不稳定、口味差异大等问题。

目前，千玺集团已完成中餐菜品烹饪工艺程序转化超过150道，煲仔饭品种7种，不同版本的工艺30余种，并完成汉堡机器人、云轨系统、一体化全自动蒸箱、火锅智能配餐机器人及自动物流系统等61种样机的研制，其中煲仔饭机器人、雪糕机器人已进入量产阶段。截至目前，千玺集团旗下的智源科技已立项80多个研发项目，已累计提交超500项专利申请。后疫情时代，机器人餐厅在多个环节减少了人与人的接触，这种用餐方式被认为符合目前的形势，也是未来的趋势。

机器人所烹饪的菜品。（来源：企业供图）

在机器人餐厅的研发基地，烹饪工艺组的负责人雷营生和团队们正在研制炒水冬豆芽菜品。一道“炒水冬豆芽”看似简单，但要炒出“清甜爽脆不出水”的效果，并非易事。雷营生和团队成员们有两个目标，一是机器人出品的菜肴，味道能媲美五星级大厨；二是让菜肴能像流水线上的工业品那般，味道稳定可口。

为了完成这两个目标，雷营生和同事们在一周内将这道菜炒了上百遍，尝了上百遍。从加热线圈的温度、加热时间，到勾芡的方式，菜品的每个环节、每个细节都需要细细揣摩。雷营生说：“平时我不做饭的，但现在都成美食专家了。”

无数次的反复试验后，“炒水冬豆芽”这道菜总算让雷营生和团队们满意了。接下来，“烹饪机器人”还要与专业厨师来几场PK，验证这道菜是否真的过关。“机器人最后赢了。”雷营生回忆起这数场比赛说，评委林潮带大厨这样评价这道菜，做10遍厨师会失手一两次，但机器人一次也没有。

过去，人们对于餐饮机器人的认知或许是猎奇、好玩。但2020年初的新冠疫情则让人意识到，餐饮机器人是生活中的刚需产品。比如在广州，部分品牌餐饮店启用了送餐机器人，让食物运输变得安全可靠。在湖北，千玺集团捐赠的集装箱煲仔饭机器人全天24小时为隔离点免费提供配餐，让医护人员们随时吃上热饭热菜。“煲仔饭给热干面加油”，看饿了众多网友，也感动了无数中国人。

6月22日，千玺集团还与北京北辰集团宣布，将围绕后者旗下所有会展中心智慧餐饮供应展开全面战略合作。值得关注的是，北辰集团主导承建并运营的中国国家会议中心二期将于2022年1月投入使用。届时千玺集团也将同步入驻，作为主要餐饮机器人供应商为国家会议中心二期提供24小时智慧餐饮服务，向全世界展示智能科技与中国美食文化的完美融合及领先应用。

同日，千玺集团与西门子（中国）有限公司签署战略合作协议，双方将在智慧餐饮行业数字化建设领域建立长期战略合作伙伴关系，并合作研发建立首个创新性智慧餐饮行业物联网平台，对传统餐饮行业的生产方式、运营模式与生态链进行创新重构，构建智慧餐饮行业新生态。

机器人的澎湃力量

当日的另一个消息是，千玺集团旗下智源机器人科技有限公司研发生产的第二代煲仔饭机器人和迷你雪糕机器人，获得了由国家机器人检测与评定中心（简称“国评中心”）颁发的系统集成餐饮机器人CR（China Robot Certification）证书，开创了行业先河。

中国机器人认证(CR)证书颁发仪式现场（来源：企业供图）

获颁全国首张系统集成餐饮机器人CR证书，一方面代表了国家权威机构对千玺餐饮机器人的正式认可，另一方 面也体现了千玺集团在餐饮机器人行业的领先地位。

当天现场还正式发布了《食品领域机器人系统安全认证技术规范》，《规范》由国评中心等单位联合智源科技公司共同制定，是国内食品机器人领域的首个技术规范，对推动中国餐饮业智慧转型、高质量发展有重要意义。

中国科学院院士、机械工程专家赵淳生认为，最近几年国家出台的一系列专项政策，很好推动了机器人领域的技术进步和产业升级。千玺机器人餐厅创新地实现了软硬件融合、人机融合，较好达成了机器人实际应用过程中的运动精确性、作业平稳性、布局多样性，在目前餐饮机器人行业中技术最先进、业态最完整、产品最丰富，不仅在很多方面填补了行业空白，还具有标杆意义和研究价值。

据千玺集团总经理邱咪介绍，目前千玺集团业务已覆盖后端供应链生产（中央厨房）、机器人生产、餐饮门店运营及机器人单机设备运营等全产业链，已打造6家机器人餐厅实体店，并在东莞市麻涌镇建设60000平方米中央厨房。2020年，千玺集团机器人餐厅将进一步覆盖粤港澳大湾区，预计量产单机机器人设备约5000台。

可以看到，机器人正在积蓄澎湃的力量。技术普惠万物时代，曾经无法解决的问题，都将在科技的发展下找到答案。他们将协助我们更高效地工作，也将照顾我们的生活，帮我们开车、购物、做饭……机器人甚至可能成为我们最亲密的伙伴。当我们面对未知焦虑或沮丧，他会拍拍我们的肩膀说，“明天又是崭新的一天。” （许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)