武汉考生：乾坤未定，你我皆是黑马

编者按

2020年的高考，注定不同寻常。无论是考试时间，还是备考的方式，都发生了深刻的改变。这是一段难忘的回忆，有关理想与现实，勇气和坚持，每一位考生、家长、老师，都有各自的表达。

这是一组平凡的故事，但它映射着每个人心中的那份美好，以及在困境面前守望相助永不言弃的精神。2020年高考故事，“帮”你记录，为你加油！

一

我叫刘子健，是武汉本地的一名高三学生，我的学校在三环内，是一所省示范高中。为了上学方便，高三的时候，家里在学校附近租了房子。早上7点20到学校上早自习，晚上9点多下晚自习，每天按部就班。

变化发生在年初。有天早上，在去学校的路上，我看到新闻里说，新型肺炎确诊人数达到100多人，当时还没有确定病毒的名字，也没当回事儿。

我是一名艺术考生，学的是播音主持专业。去年12月底，我就参加了艺考，成绩还可以，全省前200名，再加上在学校1月份组织的考试中成绩也不错，所以放假前那几天算是玩过来的，吃了火锅，踢了场球，还看了场电影。

那天最后一节课后，班主任突然冲进来说“明天要提前放假”。一听要放假，大家第一反应是高兴。因为我们确实太累了，从去年8月到今年1月，中间除了国庆节休了两天，大家几乎没怎么休息过。但是谁也没想到，这个寒假一直从大雪纷飞放到了烈日骄阳，一放就将近四个月。

二

放假两天后，武汉封城了。春节也失去了往年的喧嚣，整座城市突然被按下了暂停键。对于我们这些高三学生来说，似乎也在此时遇到了人生中第一个坎儿。

我家住在武钢边，这里属于化工区，外迁人口比较多，是疫情高发区之一。当时看到疫情数据，心里还是有点害怕的，但我住的那个小区还好，从疫情开始到结束，一共就只有两三个人确诊，2月份病例基本就清零了。

和家人在一起，我尽可能地不让他们折腾。疫情期间，下楼买菜基本都是我去。

每次出门前，我会穿一件很大的衣服，尽量不把自己的身体露在外面，然后戴一次性手套、口罩，有时还会戴帽子，防护做得都很齐全。回来之后，在家门口就把衣服脱掉，就地消毒。

在疫情最严重的时候有一首歌很流行，叫《武汉伢》，听了特别感同身受，我当时也在一个平台上唱了这首歌。我是在这座城市出生、长大的孩子，这里有我喜欢的球队，有我喜欢的食物，有我喜欢的“大武汉”文化，我们要共渡难关。

三

春节后，网课如期而至，我们开始了在线学习，一天也没落下。从大年初十一直到接近仲夏，独自在家学习，不适应肯定是有的，但是得学会克服。身处疫情中心，每天都会听到各种各样的新闻，我也时常感到担忧。高考还会正常进行吗？

在高考确定延期前那一周，各种小道消息满天飞，说让我们这届考生做好“出家门就上考场”的准备，心里有些害怕，毕竟在家不像在学校受课程老师约束，真正自律者还在少数，成绩难免受影响。

在那一周的作业帮直播课上，我和我的化学老师康冲有过一次连麦交流。在“连麦”时，我说我是武汉的考生，听说我们很可能一解封就要直接高考了，感觉压力很大。康冲老师对我说了很多鼓励的话，还有许多同学在评论区给我留言。

这种连麦一般在课间休息时进行，老师会邀请一两名学生说说自己的学习情况，分享自己的感受。当天，还有一名武汉的考生也在课上分享了他的情况，大家互相鼓励。

四

高考延期消息下达，各种滋味涌上心头。印象最深的是康冲老师在那之后的一节直播课上说的话：大家不要着急也不要担心，高考延期，我们的课也会一直陪着大家，直到高考。

在这样特殊的时期，能够遇到这样的老师，我觉得是我的幸运。有时候你甚至都无法想象，一位素未谋面的老师在屏幕的另一端，千里之外，一直在支持、陪伴着你，和你一起迎接挑战。

后来，作业帮直播课真的把我们高三的所有课程都免费延期了一个月。我真真实实感受到了作业帮直播课老师们的良苦用心。从高一到高三，我在作业帮直播课上了接近800节课，我坚信是作业帮带我更好地理解高中教育和高考。

在最后一次班课上，康冲老师对我们班课上的同学说，高考是一件挺改变人的事情，可能是我们改变命运最简单的一次机会，希望每个人都抓住这次机会，让自己的人生到一个新的高度上去。

五

4月20日是测试日，考完理综后我打开手机，看到了武汉宣布高三复课的消息。之后，经历了信息登记、核酸检测和报表填写等流程，5月6日，时隔108天，我们终于再次回到了久违的校园，大家都很激动。

我们的学校就在长江边，有一个大操场，大家都喜欢去那里逛。开课那天中午，基本整个高三的人都去操场了，心里突然觉得很暖。

在我看来，高考是一个带我们进入更好的未来的通道，会把我们带到不同的道路，但更重要的是，努力付出之后我们能够从高考中学到什么。备考过程中的坚持不懈，不放弃，不断努力，一点一点来，这些都能让成功离我们更近一些。

开学后，我的成绩在四次考试中排名上升了10名。我觉得这与疫情期间在家狠下了一些功夫分不开。今天（5月31日）距离高考还有37天，还有37个饱满的日日夜夜等着我们去奋斗。2020注定是不平凡的一年，对于高考考生而言更不平凡，我坚信：乾坤未定，你我皆是黑马。

(责编：许维娜、夏晓伦)