民航局：内地与港澳民航业要加强协同配合 加速行业复苏

人民网北京6月24日电 （记者乔雪峰） 记者从中国民用航空局获悉，6月23日，民航局与港澳民航召开疫情防控及行业纾困发展经验交流视频会议，相互介绍民航业运行现状，分享防疫经验和行业纾困发展措施，探讨平衡疫情防控与行业复苏发展之道。

会议一致认为，新冠肺炎疫情对内地和港澳的民航业造成了巨大的冲击，内地与港澳民航业要加强协同配合、携手共渡难关，共同确保航空安全、提高防疫水平、加速行业复苏、参与国际合作。

民航局总飞行师万向东在会议上作主题发言，介绍了中国民航疫情防控的“四个阶段”及“八个统筹”的经验。飞标司、计划司和国际司分别介绍了中国民航防疫技术指南、积极应对疫情的行业支持政策以及参与国际民航组织工作等有关情况。香港民航处、香港机场管理局和澳门民航局分别介绍了港澳民航业运营情况、防疫措施和纾困政策。

疫情发生以来，民航局始终高度关心和支持港澳民航发展。及时提供和分享中国民航防疫技术指南；协调保障9架次包机，运送逾千名在鄂港澳同胞返乡；积极支持港澳至内地航线畅通，稳定和提升货运能力；联合财政部对港澳航空运输企业一视同仁，给予资金支持，助力港澳民航业疫情防控和民航业稳定发展。

民航局港澳台办、飞标司、计划司、国际司、运输司、公安局，香港特区政府运输及房屋局、民航处、香港机场管理局，澳门民航局、澳门机场专营股份有限公司等单位通过视频连线方式参会，进行了充分的研讨。

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