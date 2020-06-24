民航局：内地与港澳民航业要加强协同配合 加速行业复苏

人民网北京6月24日电 （记者乔雪峰） 记者从中国民用航空局获悉，6月23日，民航局与港澳民航召开疫情防控及行业纾困发展经验交流视频会议，相互介绍民航业运行现状，分享防疫经验和行业纾困发展措施，探讨平衡疫情防控与行业复苏发展之道。
会议一致认为，新冠肺炎疫情对内地和港澳的民航业造成了巨大的冲击，内地与港澳民航业要加强协同配合、携手共渡难关，共同确保航空安全、提高防疫水平、加速行业复苏、参与国际合作。
民航局总飞行师万向东在会议上作主题发言，介绍了中国民航疫情防控的“四个阶段”及“八个统筹”的经验。飞标司、计划司和国际司分别介绍了中国民航防疫技术指南、积极应对疫情的行业支持政策以及参与国际民航组织工作等有关情况。香港民航处、香港机场管理局和澳门民航局分别介绍了港澳民航业运营情况、防疫措施和纾困政策。
疫情发生以来，民航局始终高度关心和支持港澳民航发展。及时提供和分享中国民航防疫技术指南；协调保障9架次包机，运送逾千名在鄂港澳同胞返乡；积极支持港澳至内地航线畅通，稳定和提升货运能力；联合财政部对港澳航空运输企业一视同仁，给予资金支持，助力港澳民航业疫情防控和民航业稳定发展。
民航局港澳台办、飞标司、计划司、国际司、运输司、公安局，香港特区政府运输及房屋局、民航处、香港机场管理局，澳门民航局、澳门机场专营股份有限公司等单位通过视频连线方式参会，进行了充分的研讨。
财政部下周续发行1700亿抗疫特别国债 财政部网站6月23日消息，财政部决定第一次续发行2020年抗疫特别国债（一期至三期），续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中，续发行一期特别国债（5年期）500亿元，三期特别国债（10年期…【详细】
多巨头入局 医疗器械市场万亿红利待挖掘 近日，企查查数据显示，格力电器经营范围新增消毒器械、医疗器械、实验室设备等。此外，格力相继成立珠海格健医疗科技有限公司、成都格力新晖医疗装备有限公司。 值得注意的是，“外行”入局医疗器械的不只是格力。从华为到海尔，从阿里到腾讯，…【详细】
贝佳斯两面膜含禁用成分遭下架 为宝尊电商旗下商品 中国经济网北京6月23日讯 上海市药品监督管理局网站近日发布的行政处罚决定书（沪市监静处〔2020〕062020000170号）显示，2020年3月12日，上海市静安区市场监督管理局接举报反映当事人上海博道电子商务有限公司（以下简称“上…【详细】
回力、快鹿、集美拖鞋样品邻苯二甲酸酯类超标百倍 中新网客户端6月23日电 (谢艺观)据深圳市消委会23日消息，深圳市消委会联合福田区消委会共同委托深圳市品质消费研究院对该市在售的15款塑料拖鞋开展比较试验发现，有拖鞋样品的邻苯二甲酸酯类含量超标上百倍，涉及回力、快鹿、集美三个品牌。…【详细】