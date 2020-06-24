河北、辽宁、山东等地全力支持北京生活物资保障工作

人民网北京6月24日电（许维娜）据国家发展改革委消息，针对北京新发地聚集性疫情暴发以来进京鲜活农产品运输车辆减少、蔬菜供应前期偏紧等问题，国家发展改革委会同北京周边省份和商务部等有关部门，切实发挥国务院联防联控机制生活物资保障组作用，支持配合北京市生活物资特别是蔬菜的保供工作，取得积极成效。

河北省应对新冠肺炎疫情工作领导小组紧急协调相关部门成立工作专班，制定保供工作方案，与北京市有关部门建立日会商机制，多措并举增加进京蔬菜供应。通过以下措施，6月17日以来，河北鲜活农产品供应量连续增加。

一是抓生产。确定117家应急保供基地，其中蔬菜基地59家；主产县延长采摘期，北部越夏蔬菜适当提前采收上市，增加供应量。二是抓流通。及时掌握北京市场蔬菜等农产品应急需求，商北京市商务局以石门批发市场为临时交易区，充分发挥流通企业和电商平台作用，推进农产品批发市场和物流配送企业互联互通，有序组织市场投放。三是抓调运。在河北高碑店新发地农副产品物流园建立进京生活物资中转站，推动河北新发地、首农集团、京东物流通力合作，实现农产品上下游采购分销及物流运输的闭环运行。四是抓运输。对体温检测正常且持有7日内核酸检测阴性结果证明的进京生活物资司乘人员登记放行；加强通行保障，防止因防疫检查引发交通拥堵；有关市各准备应急货运车辆200辆、客运车辆100辆，以备急需。五是抓防疫。对进京运输蔬菜、水果及其他生活物资的司乘人员，严格执行消杀作业，采取必要人员防护措施，为车辆停靠开辟专门区域，对相关司乘人员活动实行封闭式管理。

辽宁省发展改革委成立了由主要负责同志任组长的工作专班，制定了保障北京市蔬菜水果等生活物资供应工作方案，明确以辽宁农产品交易中心（集团）有限公司为骨干，加强与北京相关市场客户对接，保证供应数量、质量和价格稳定。6月21日，为测试北京平谷马坊物流基地中转站能否满足对接、防疫等方面要求，派出2辆首批运输车辆，顺利运送尖椒、豆角等7个品种9.5吨蔬菜到马坊中转站，摸清了运送线路，明确了对接具体环节。辽宁省还对赴京运输车辆、司乘人员实行名单管理，采取闭环运行、封闭管理措施；对赴京司乘人员核酸检测开设“绿色通道”，实行优先检测；统一组织赴京司乘人员进行专门培训，指导司乘人员实施精准防疫管理。

山东省建立省市两级保供工作机制，省商务厅与北京市商务局建立了联席保障机制，省级层面成立了多部门组成的工作专班；潍坊、聊城、淄博、德州、济宁等向北京供应蔬菜的重点市也成立市级工作专班，加强上下联动调度，及时协调解决重大问题。公安、交通部门制定专门措施，保证进京供菜车辆一路畅通。所有进京蔬菜“每批必检、每车必检”，并配备蔬菜检测报告。实施应急价格监测，确保供应北京蔬菜价格总体稳定。

为免除保供工作人员后顾之忧，内蒙古自治区统一执行保供相关司乘人员防疫、隔离标准，其中，低风险地区返回人员可凭绿色健康码通行，中风险地区返回人员应24小时内完成核酸检测，结果为阴性者即可正常工作；正在研究将司乘人员核酸检测纳入财政出资“应检尽检”范围，相关司乘人员优先予以检测。

国家发改委表示，在相关地区、有关部门共同努力下，北京市蔬菜水果、肉蛋等生活物资供应得到有力保障，价格基本稳定。

(责编：许维娜、夏晓伦)